VIDEO: Kuriózní situace na baseballe. Hráči chytali veverku, naháněli ji jak v grotesce

Zeptejte se třeba Leodyho Taverase, zadního polaře hostujících Orioles, který v zápase zaznamenal dva doběhy včetně homerunu.
Asi mu jde lépe odpalování a chytání míčků, s veverkou si poradit nedokázal. Když už to vypadalo, že ji bude mít bezpečně v rukavici, zvíře se od ní odrazilo a jeho nahánění pokračovalo dál.
„Když se mi dostala do rukavice, nechtěl jsem ji zmáčknout, ale najednou se dostala ven,“ popisoval s úsměvem situaci, kdy měl možnost černou veverku vidět zblízka víc, než kdokoliv z dalších hráčů.
Veverka se podle webu MLB.com zřejmě potulovala po hřišti delší dobu. Když rozhodčí zápas v dohrávce 6. směny přerušili a kamera si dění mimo hru začala víc všímat, bylo vidět, že se chce veverka jaksi zapojit do hry. Pobíhala v pásu u homerunové značky a když jí otevřeli východ, odmítala odejít.
Místo toho utekla do levého pole, následně se postavila vedle kouče Baltimoru na třetí metě, ten jí ještě hodil pár semínek. Cestou pak dokonce potkala ptáka, který se zájmem sledoval, co se to na hřišti děje.
Situace eskalovala v další půlsměně. To už se za hlodavcem vydala početná ekipa domácích pořadatelů, v honičce ale měla veverka dlouhou dobu navrch.
Situace jak z grotesky pobavila i komentátora přímého přenosu. „Máme odehraných šest směn, stav 8-5 a tenhle zápas je jak zoo,“ vtipkoval. „Jeden ručník, druhý, třetí,“ smál se neúspěšným zásahům. Nakonec se zvíře po dlouhé době podařilo chytit a odnést a zápas mohl pokračovat. Na to reagovali diváci bučením, hon na veverku se jim evidentně líbil.
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Kuriózní situace byla také tématem pozápasové tiskovky. „Celá ta věc byla šílená,“ řekl manažer Orioles Craig Albernaz. „V jednu chvíli jsem si myslel, že si to nasměruje do pálkařského boxu, aby se podívala, co se děje. Měla skvělý výhled na zápas.
„Děkuji obsluze hřiště. Dámy a pánové, zatleskejte jim,,“ řekl rozhodčí na domácí metě Bill Miller. Přisadil si i domácí maskot, který na tribuně roztáhl provizorní ceduli s nápisem „Pusťte veverku“.
Samotný zápas už v dohrávce tolik vzrušení nenabídl. Všechny body hráči zaznamenali do osudného „incidentu“, zápas tak hostující Orioles vyhráli skórem po šesté směně 8-5.