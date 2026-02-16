Kamery si originálního příznivce všimly ke konci prvního poločasu. Zatímco většina fanoušků řešila dění na hřišti, on seděl na tribuně zcela klidně s masivní ptačí hlavou a bez známek jakéhokoli diskomfortu sledoval zápas.
Racek je symbolem Brightonu a objevuje se i v klubovém znaku. Fanoušek tak svým převlekem nejen podpořil svůj tým, ale zároveň připomněl přímořský charakter města, které je s těmito mořskými ptáky neodmyslitelně spjato.
Uživatelé na sociálních sítích si navíc okamžitě začali pohrávat s fantazií. Podle jedné z nejčastějších teorií měl mít masku racka proto, aby se nemusel dívat na hřiště, ale hlavně „schovat se“ před manželkou na Valentýna.
Samotný zápas se už v první půli přiklonil na stranu domácích, který otevřel skóre Curtisem Jonesem. Favorit pak bez větších potíží dokráčel k postupu po vítězství 3:0.