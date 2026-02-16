Viděl přes zobák. Fanoušek Brightonu dorazil na zápas v masce racka

David Chuchma
  19:15
Kuriózní moment nabídl zápas čtvrtého kola FA Cupu mezi Liverpoolem a Brightonem. Do televizních záběrů se dostal fanoušek hostů, který celé utkání sledoval s obří maskou racka na hlavě. Neobvyklý převlek se na Valentýna stal vyhledávaným příspěvkem sociálních sítí.

Fanoušek Brightonu s obří maskou racka na tribuně Anfieldu během zápasu FA Cupu proti Liverpoolu. | foto: X @BrandDNA

Kamery si originálního příznivce všimly ke konci prvního poločasu. Zatímco většina fanoušků řešila dění na hřišti, on seděl na tribuně zcela klidně s masivní ptačí hlavou a bez známek jakéhokoli diskomfortu sledoval zápas.

tntsportsfootball

It’s going to be a long journey home for this Brighton fan…

14. února 2026 v 22:44, příspěvek archivován: 16. února 2026 v 13:01
oblíbit odpovědět uložit

Racek je symbolem Brightonu a objevuje se i v klubovém znaku. Fanoušek tak svým převlekem nejen podpořil svůj tým, ale zároveň připomněl přímořský charakter města, které je s těmito mořskými ptáky neodmyslitelně spjato.

Krejčí v bahně. FA Cup v Grimsby nabídl fotbal v extrémních podmínkách

Uživatelé na sociálních sítích si navíc okamžitě začali pohrávat s fantazií. Podle jedné z nejčastějších teorií měl mít masku racka proto, aby se nemusel dívat na hřiště, ale hlavně „schovat se“ před manželkou na Valentýna.

Samotný zápas se už v první půli přiklonil na stranu domácích, který otevřel skóre Curtisem Jonesem. Favorit pak bez větších potíží dokráčel k postupu po vítězství 3:0.

