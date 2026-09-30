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Vicemistryně Evropy v plavání se stala italskou miss. Se sportem končit nehodlá

Autor:
  13:30
Sarah Maria Rizeaová se stala Miss Itálie 2026

Sarah Maria Rizeaová se stala Miss Itálie 2026 | foto: Instagram/@missitalia

Sarah Maria Rizeaová se stala Miss Itálie 2026
Sarah Maria Rizeaová se stala Miss Itálie 2026
Sarah Maria Rizeaová se stala Miss Itálie 2026
Sarah Maria Rizeaová se stala Miss Itálie 2026
13 fotografií
Itálie má novou královnu krásy. Stala se jí osmnáctiletá Sarah Maria Rizeaová, která ve finále reprezentovala region Ligurie. Porotu a diváky však nezaujala jen vzhledem. Mladá blondýnka je profesionální sportovkyní. Itálii úspěšně reprezentuje už několik let v synchronizovaném plavání.

Vodním sportům se Sarah Maria Rizeaová věnuje od dětství a národní barvy hájí od roku 2021. Ani titul Miss na tom nemá nic změnit. Ještě několik dní před finále soutěže krásy se zúčastnila mezinárodních závodů a připravuje se na další.

„Rozhodně nemám v úmyslu s uměleckým plaváním skončit. Zároveň jsem ale velmi zvědavá, jaké nové dveře mi tento titul otevře. Sport mě naučil disciplíně a také tomu, že na sobě musím neustále pracovat,“ uvedla po zisku korunky Rizeaová.

Na kontě už má přibližně stovku medailí z juniorských i seniorských soutěží. Na mistrovství Evropy v roce 2024 získala stříbro ve smíšených dvojicích, o rok později přidala bronz na jednom ze závodů Světového poháru i na juniorském světovém šampionátu.

A její sportovní ambice rozhodně nekončí. Rizeaová se chce kvalifikovat na mistrovství světa v roce 2027 a následně zabojovat také o účast na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Vsetín vs. Bohemians 1905Fotbal - 3. kolo - 30. 9. 2026:Vsetín vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
30. 9. 15:30
  • 19.00
  • 10.30
  • 1.07
Tábor vs. SokolovHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Tábor vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
30. 9. 16:15
  • 1.80
  • 4.40
  • 3.41
Frýdek-M. vs. LitoměřiceHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Frýdek-M. vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Chomutov vs. KolínHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Chomutov vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 2.30
  • 4.01
  • 2.55
Přerov vs. VsetínHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Přerov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 3.15
  • 4.29
  • 1.90
Zlín vs. TřebíčHokej - 8. kolo - 30. 9. 2026:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
30. 9. 17:30
  • 2.20
  • 4.11
  • 2.64
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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