Vicemistryně Evropy v plavání se stala italskou miss. Se sportem končit nehodlá

Vodním sportům se Sarah Maria Rizeaová věnuje od dětství a národní barvy hájí od roku 2021. Ani titul Miss na tom nemá nic změnit. Ještě několik dní před finále soutěže krásy se zúčastnila mezinárodních závodů a připravuje se na další.
„Rozhodně nemám v úmyslu s uměleckým plaváním skončit. Zároveň jsem ale velmi zvědavá, jaké nové dveře mi tento titul otevře. Sport mě naučil disciplíně a také tomu, že na sobě musím neustále pracovat,“ uvedla po zisku korunky Rizeaová.
Na kontě už má přibližně stovku medailí z juniorských i seniorských soutěží. Na mistrovství Evropy v roce 2024 získala stříbro ve smíšených dvojicích, o rok později přidala bronz na jednom ze závodů Světového poháru i na juniorském světovém šampionátu.
A její sportovní ambice rozhodně nekončí. Rizeaová se chce kvalifikovat na mistrovství světa v roce 2027 a následně zabojovat také o účast na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.