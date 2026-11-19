Domácí Heat odehráli ve středu 18. listopadu utkání NBA proti Milwaukee Bucks v rámci speciální akce s názvem „A Night in Vice City“. Ta vznikla ve spolupráci s Rockstar Games, studiem stojícím za populární sérií Grand Theft Auto.
Načasování nebylo náhodné. Nový díl GTA VI vychází právě ve čtvrtek 19. listopadu a jeho fiktivní Vice City je inspirováno právě Miami.
Organizátoři se přitom nespokojili pouze s tematickou reklamou nebo speciálními dresy. Celá hala Kaseya Center dostala podobu herního města.
Už na střeše arény fanoušky vítal výrazný nápis „Welcome to Vice City“, zatímco před halou byly k vidění automobily inspirované světem Grand Theft Auto. Uvnitř se hrála hudba z připravované hry a návštěvníci mohli navštívit také tematické občerstvovací stánky.
Nechyběly ani dvě známé fiktivní značky rychlého občerstvení z herní série. Fanoušci si mohli zajít do Burger Shot nebo Cluckin’ Bell, tedy podniků, které dobře znají hráči GTA. Atmosféru doplňovaly speciální fotografické zóny a další herní motivy.
Pozornost poutala také samotná palubovka. Její design pracoval s černou, růžovou a modrou barvou, uprostřed se vyjímal nápis Vice City a celé hřiště připomínalo vizuální styl připravované hry. Šlo přitom o jednorázovou záležitost vytvořenou výhradně pro tento večer.
Velkým lákadlem byly také speciální dresy. Miami Heat je připravili ve spolupráci s Nike a značkou Cactus Jack rappera Travise Scotta. Černému základu dominovaly výrazné růžové prvky připomínající neonová světla. Hráči nastoupili ve vlastní verzi s nápisem Heat, fanoušci si mohli pořídit sběratelskou variantu s označením Vice City. Zájem byl obrovský a podle agentury AP se zásoby dresů v hale vyprodaly přibližně za 90 minut.
Rockstar Games nezapomněli ani na samotné basketbalisty. Hráčům Miami připravili speciální konzole, ovladače a kopie nové hry. Spolupráce tak nekončila pouze u vizuální podoby zápasu, ale zasáhla i do zákulisí týmu.
Celý večer měl také sportovní rozměr. Miami nastoupilo proti Milwaukee, za které v minulosti hrával Tyler Herro. Ten se na Floridu vrátil po letní výměně, opačným směrem zamířil hvězdný Janis Adetokunbo.
Domácí nakonec zvládli i samotný zápas a zvítězili 137:130. Po jeho skončení pak nad zálivem Biscayne Bay následovala ještě dronová show.
Miami Heat tak dokázali propojit svět profesionálního sportu s jednou z nejslavnějších herních sérií. A zatímco fanoušci NBA si odnesli neobvyklý zážitek, příznivci GTA dostali den před vydáním šestého dílu pořádnou ochutnávku toho, co je čeká.