Zpívající kněz. Další bizarní kampaň Viagemu láká do Ústí japonské turisty

„Proč zrovna Japonsko? Testujeme AI, hráli jsme si s aplikací pro lip sync, tedy pro synchronizaci rtů se zvukem, a já dostal tento spontánní nápad,“ vysvětlil majitel klubu Přemysl Kubáň, který do fotbalu vnáší nádech showbyznysu a humoru.
Na Instagramu stojí: „V rámci spolupráce s japonským velvyslanectvím dostane každý Japonec, který navštíví město Ústí nad Labem, vstupenku na fotbal a dvě piva zdarma!“
Text je psaný česky i japonsky. „Přileťte do Evropy, do města Ústí nad Labem a navštivte nejkrásnější město na řece Labi,“ vábí klub. „Přesvědčte se na vlastní oči, že je skutečně pravda, co se říká, že v našem městě jsou nejkrásnější dívky, dobré jídlo, pití a pohostinní lidé.“
Spolupráce s ambasádou nejspíš není úplnou fabulací, ačkoli Viagem už napálil celý svět třeba kauzou s tlouštíkem, kterému měl jeho táta zaplatit místo tehdy v třetiligové sestavě.
„Poslali jsme na velvyslanectví mail, řeší to, mají oficiální pozvánku. Asi to na japonské ambasádě nebude hlavní téma, ale kdo ví,“ mrkl Kubáň, který svůj klub proslavil i konceptem vnadných moderátorek. S nimi teď Viagem spustil i reality show.
Video v japonštině není jediné v cizím jazyce, klub zveřejnil i večeři moderátorky Joy s fanouškem v italštině. Není to samoúčelné.
„Chceme ukázat, jak technologie jdou dopředu, a z populární republikové tvorby hodláme udělat celosvětovou,“ vysvětlil marketingový ředitel klubu Matěj Svojše. „Bude-li náš obsah mezinárodní, bude generovat zisky, které nám pomůžou s první ligou. Když se nám to nepovede teď, tak díky překotnému vývoji moderních technologií do dvou let určitě.“