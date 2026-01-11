Zpívající kněz. Další bizarní kampaň Viagemu láká do Ústí japonské turisty

Autor:
  7:11
Za klub FK Jablonec, pad by snad i Japonec, zpívá se ve staré hymně ligového klubu od hitmakera Michala Davida. Jenže teď turisty ze země vycházejícího slunce láká jiný oddíl: neortodoxní ústecký Viagem díky další bizarní kampani. Pozvánka do města nad Labem je nevšední. Otec Gabriel, kněz fotbalu, zpívá před zápasem českou hymnu v japonštině. Vtipné video na sociálních sítích je výtvorem umělé inteligence, díky které chce Viagem expandovat do světa.

„Proč zrovna Japonsko? Testujeme AI, hráli jsme si s aplikací pro lip sync, tedy pro synchronizaci rtů se zvukem, a já dostal tento spontánní nápad,“ vysvětlil majitel klubu Přemysl Kubáň, který do fotbalu vnáší nádech showbyznysu a humoru.

Na Instagramu stojí: „V rámci spolupráce s japonským velvyslanectvím dostane každý Japonec, který navštíví město Ústí nad Labem, vstupenku na fotbal a dvě piva zdarma!“

Kněz fotbalu o dědovi ze Sparty, Jágrově víře a selfie s fanoušky

Text je psaný česky i japonsky. „Přileťte do Evropy, do města Ústí nad Labem a navštivte nejkrásnější město na řece Labi,“ vábí klub. „Přesvědčte se na vlastní oči, že je skutečně pravda, co se říká, že v našem městě jsou nejkrásnější dívky, dobré jídlo, pití a pohostinní lidé.“

Spolupráce s ambasádou nejspíš není úplnou fabulací, ačkoli Viagem už napálil celý svět třeba kauzou s tlouštíkem, kterému měl jeho táta zaplatit místo tehdy v třetiligové sestavě.

„Poslali jsme na velvyslanectví mail, řeší to, mají oficiální pozvánku. Asi to na japonské ambasádě nebude hlavní téma, ale kdo ví,“ mrkl Kubáň, který svůj klub proslavil i konceptem vnadných moderátorek. S nimi teď Viagem spustil i reality show.

fkviagemusti

Italské víno a luxusní večeře přímo na stadionu? Navštivte krásné město Ústí nad Labem a užijte si tento jedinečný zážitek
3/10 Večeře

Vino italiano e una cena lussuosa direttamente allo stadio? Visita la splendida città di Ústí nad Labem e goditi questa esperienza unica. #football #dinner #romantic #wine #tourism

9. ledna 2026 v 15:50, příspěvek archivován: 9. ledna 2026 v 16:34
oblíbit odpovědět uložit

Video v japonštině není jediné v cizím jazyce, klub zveřejnil i večeři moderátorky Joy s fanouškem v italštině. Není to samoúčelné.

„Chceme ukázat, jak technologie jdou dopředu, a z populární republikové tvorby hodláme udělat celosvětovou,“ vysvětlil marketingový ředitel klubu Matěj Svojše. „Bude-li náš obsah mezinárodní, bude generovat zisky, které nám pomůžou s první ligou. Když se nám to nepovede teď, tak díky překotnému vývoji moderních technologií do dvou let určitě.“

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Před zápasem promluvil otec Gabriel.
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Ústecké moderátorky slaví gól při fotbálku s fanoušky.
Ústí nad Labem, 24. 9. 2025, FK Ústí nad Labem - Zlín, 3. kolo fotbalového MOL Cupu. Ústecké moderátorky
27. 4. 2024, Česká fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Slovan Velvary. Ústecký klub má kněze fotbalu, je jím otec Gabriel, plným jménem i s tituly ThDr. Mgr. Milan Gabriel Kučera Ph.D.
21 fotografií
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Lecce vs. ParmaFotbal - 20. kolo - 11. 1. 2026:Lecce vs. Parma //www.idnes.cz/sport
11. 1. 12:30
  • 2.79
  • 2.97
  • 3.02
Rayo Vallecano vs. MallorcaFotbal - 19. kolo - 11. 1. 2026:Rayo Vallecano vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
11. 1. 14:00
  • 1.92
  • 3.33
  • 4.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Aktualizujeme
Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

10. ledna 2026,  aktualizováno  11. 1. 6:56

Jurásek a Slavia? Můžeme si pomoct navzájem, věří Trpišovský. Přestup se blíží

David Jurásek na tréninku fotbalové reprezentace před přípravným duelem v...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Je pravděpodobné, že do posledního přípravného zápasu na soustředění ve španělské Marbelle, který slávisté odehrají v pátek proti norskému Brannu, už zasáhne i on. David Jurásek, český fotbalový...

11. ledna 2026  6:32

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Premium
Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu...

11. ledna 2026

Karlovarsko uniká, přehrálo i Budějovice. Mistrovští Lvi nestačili na Kladno

Volejbalisté Karlovarska slaví ve čtvrtfinále proti Odolene Vodě.

Po vypjatých bitvách v evropských volejbalových pohárech si Lvi Praha i České Budějovice prožili prohraný zápas v domácí extralize, navíc poprvé v sezoně v domácí hale. Pražané stejně jako v říjnu...

10. ledna 2026  22:45

Do semifinále fotbalového mistrovství Afriky postoupily Nigérie a Egypt

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Egyptští fotbalisté na mistrovství Afriky porazili ve čtvrtfinále v Agadiru obhájce titulu z Pobřeží slonoviny 3:2 a ve středu se utkají o postup do finále se Senegalem. Druhou dvojici tvoří domácí...

10. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  22:38

Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno  21:51

Zlepšovák podle JT: Střídačka naproti? Měl jsem tam klid. Slavia však zatím nevítězí

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Než aby mžoural proti slunci, které má na jihu Španělska sílu i v lednu, stoupl si Jindřich Trpišovský během druhé půle sobotní přípravy s německým Karlsruhe na opačnou stranu hřiště. Hezky do stínu....

10. ledna 2026  21:24

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Stříbrná Zdráhalová: Ježíš, co tady dělám? Stojím nahoře a Marťa je tam dole

Nikola Zdráhalová jako stříbrná žena na ME rychlobruslařek z trati 1500 metrů

Tolik let doprovázela Martinu Sáblíkovou na velkých akcích, náruživě jí u ledu fandila a oslavovala její medaile, aniž by sama jedinkrát stála na stupních vítězů při vrcholné akci. Zčistajasna je...

10. ledna 2026  20:08

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Krutovláda. USK Praha vyhrál v souboji prvního s druhým o 70 bodů

Lucie Válková z SBŠ Ostrava u míče, brání ji Maite Cazorlaová z USK Praha.

Souboj prvního s druhým v lize basketbalistek přinesl drtivé vítězství USK Praha nad SBŠ Ostrava 112:42. Americká pivotka Brionna Jonesová, která se připojila k týmu českých šampionek v novém roce a...

10. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  19:26

Doma je pro mě důležité vyhrávat takovýmto rozdílem, řekla Zemanová

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

V cíli zvedla pravou ruku a roztáhla pět prstů... Kristýna Zemanová právě vybojovala svůj pátý mistrovský titul mezi českými cyklokrosařkami. V Ostravě uspěla s náskokem 90 vteřin před Kateřinou...

10. ledna 2026  19:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.