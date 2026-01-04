Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou Vémolou, manželkou zápasníka MMA, pornoherečkou Angel Wicky nebo influencerkou Agátou Hanychovou.
Matěj Svojše, marketingový ředitel klubu, přiznává možnou obměnu nebo posílení moderátorského kádru.

„Plánujeme volné rozšíření naší sestavy. Ani současné moderátorky nemají nic jisté,“ uvedl. „Že na to jsou kurzy, ukazuje, že lidi náš koncept baví. Jsme zvyklí, že se na nás kdekdo odkazuje, máme originální obsah, který se virálně šíří.“

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Na Lelu Vémolu, v sázce uvedenou pod příjmením za svobodna Ceterová, je kurz 20.

Favoritkami jsou s kurzem 10 Hanychová, modelka a účastnice Bachelora Valérie Bočková a Angel Wicky; u ní jde zřejmě o narážku na fakt, že dvě ze současných moderátorek mají podle zjištění Deníku zkušenosti s filmy pro dospělé.

„Je věcí sázkovky, koho vybrali. Nevíme, proč zrovna tyhle. Možná jde o osobní preference někoho z firmy,“ neřeší to Svojše.

Nyní pro klub pracují moderátorky Joy Rank, Sabina Jakšová a Lucy Sedláková, které doplňuje šéfka Playboye Denisa Gudelj. „Jsme v jednání s dalšími tvářemi, ale ani jedna z těch s vypsanými kurzy to není.“

Kdo je ještě v nabídce? Marie Růžičková, manželka hokejového trenéra. Odbornice na spodní prádlo a návrhářka Helena Konarovská. Česká stand-up komička Adéla Elbel. Nebo herečka Jitka Čvančarová.

V souvislosti s Ústím jsou i další sázky, třeba zda za něj odehraje alespoň poločas Petr Švancara, jestli se jeho trenérem stane Petr Rada nebo zda bude mít klub vyprodaný zápas.

Vsadit si lze i na to, jestli Renáta Kellnerová koupí většinový podíl v FK Příbram, zda reprezentant Pavel Šulc přestoupí do PSG nebo jestli Artis a Zbrojovka postoupí do ligy. Nejvyšší kurz 500 je na vítězství české reprezentace na fotbalovém mistrovství světa.

