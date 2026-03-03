Na první pohled by se mohlo zdát, že umístění těsně pod stupni vítězů bude českou reprezentantku mrzet. Ledecká však znovu ukázala, že si umí najít pozitiva v každé situaci a dobrou náladu jí jen tak něco nevezme.
Na sociálních sítích zveřejnila video z večerního slavnostního ceremoniálu v horském středisku, kde přebírá trofej za čtvrté místo v super-G. S cenou ve tvaru orla nadšeně tančí a v jednu chvíli to dokonce působí, jako by měla větší radost než samotná vítězka závodu Emma Aicherová.
„Zatímco moje dospělé ‚já‘ analyzuje chyby a řeší, jak se zlepšit… moje vnitřní dítě skáče radostí, že jsem si vyhrála i za 4. místo trofej s orlem, kterou jsem si tolik přála,“ napsala k videu na Instagramu. Svým typickým humorem a nadhledem tak opět pobavila fanoušky i kolegy ze světa sportu.
„Nejúžasnější je ta Vaše radost, hlavně že Vás to baví, to je pak radost Vám fandit,“ napsala jedna z fanynek. „To je sportovní duch, radost z každého úspěchu,“ přidala se další. Video pobaveně komentovali i olympijský šampion v paralelním obřím slalomu na snowboardu Benjamin Karl či bývalá mistryně světa v super-G Nicole Schmidhoferová.
|
Ledecká rychlost neudržela, po skvělém úvodu je šestá. V super-G slaví Goggiaová
Program Světového poháru pokračuje už během nadcházejícího víkendu v italském Val di Fassa. V sobotu 7. března je na programu sjezd, o den později super-G, ve kterém Ledecká v Andoře předvedla jednu ze svých nejlepších jízd sezony.