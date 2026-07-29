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Verstappen splnil sen nemocné fanynce. Setkání málem zhatila rozkopaná dálnice

Autor:
  15:27
Max Verstappen se potkal na Hungaroringu s vážně nemocnou fanynkou Ninou ze...

Max Verstappen se potkal na Hungaroringu s vážně nemocnou fanynkou Ninou ze Slovenska | foto: Instagram/@andrejkiska

Max Verstappen se potkal na Hungaroringu s vážně nemocnou fanynkou Ninou ze...
Max Verstappen z Red Bullu během tréninku na Velkou cenu Rakouska
Max Verstappen z Red Bullu během tréninku na VC Kanady
Pilot F1 Max Verstappen
8 fotografií
Osmnáctiletá Nina ze Slovenska bojuje podruhé v životě s rakovinou. Uprostřed náročné léčby však prožila okamžik, na který nikdy nezapomene. Během Velké ceny Maďarska se na Hungaroringu setkala se svým nejoblíbenějším pilotem formule 1 Maxem Verstappenem. Její velký sen se přitom málem nesplnil.

Příběh Niny zveřejnil na Instagramu bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Dívka poprvé onemocněla rakovinou v devíti letech. Lékaři jí diagnostikovali osteosarkom, zhoubný nádor kosti. Po operaci a náročné chemoterapii léčbu v lednu 2018 ukončila. Vrátila se do školy, měla skvělý prospěch a plánovala studovat architekturu.

V únoru 2026 se však nemoc vrátila. Tentokrát se nádor objevil na hrudní kosti. Místo příprav na osmnácté narozeniny tak následovala další vyšetření, chemoterapie a operace. „Napsala nám jen: ‚Zvládla jsem to!‘“ uvedl Kiska.

Velkou radost Nině dlouhodobě přináší formule 1 a především čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen. Její pokoj podle Kisky připomíná jezdcovo muzeum a polštář s jeho fotografií si bere také na onkologii.

Red Bull jí proto připravil narozeninové překvapení. Na začátku května Nina dostala obraz Verstappenova monopostu s osobním věnováním a vstupenky na Velkou cenu Maďarska, kde se měla se svým idolem osobně potkat. Lékaři kvůli cestě dokonce upravili její léčbu.

Plán však málem zhatily několikahodinové kolony způsobené opravami dálnice. Když rodina dorazila na Hungaroring, domluvený termín už minul. „Nina v autě věděla, co to znamená. Pláč. Sen se rozpadal před očima,“ popsal Kiska.

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Pak ale přišla zpráva, že si na ni Verstappen přece jen našel čas. Přestože už měl další povinnosti, vrátil se a s Ninou se setkal.

„Pro někoho možná jen pár sekund. Pro Ninu okamžik, který jí zůstane navždy,“ napsal bývalý slovenský prezident.

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