Po měsíční pauze se vrací formule. Už o nadcházejícím víkendu se jede Velká cena Miami. Kvůli zrušení závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii měli piloti nečekané volno, které si ale naplno užili. Například Max Verstappen stihl oslavit první narozeniny své dcerky. Esteban Ocon, Pierre Gasly a Isack Hadjar vyrazili na fotbal a Charles Leclerc si odskočil na motokáry.
Pilot Williamsu Alex Albon trávil volno se svou snoubenkou, čínskou profesionální golfistkou Mu-ni Che. Věnovali se své početné domácnosti plné zvířat i cestovali.
Mimo jiné Albon nasadil v dubnu basebalovou čepici a vyrazil na zápas Los Angeles Dodgers.
Týmový kolega Albona Carlos Sainz si krátil čas svými dvěma velkými zálibami. Jednou z nich je golf, který často hraje se svým otcem, legendou rallye Carlosem Sainzem starším.
Další velkou volnočasovou zábavou Carlose Sainze je cyklistika.
Pilot Mercedesu George Russell si zajel domů za svou rodinou do Velké Británie. „Není nad to být doma,“ napsal k této fotografii na sociálních sítích.
Russell však nevynechal ani oficiální akce. V polovině dubna se coby ambasador značky IWT objevil na veletrhu Watches and Wonders v Ženevě.
Jezdec Ferrari Charles Leclerc pobýval v rodném Monaku s rodinou a přáteli. Na Instagramu se pochlubil sérií fotografií, kterou uvedl snímkem s pejskem Leem, který je u fanoušků velmi oblíbený.
Mimo jiné Leclerc ve volnu vyrazil bowling a na motokáry. „Hrál jsem bowling, ale raději se budu držet závodění. Závodili jsme v motokárách a vyhrál jsem,“ napsal monacký pilot.
Mladý pilot Mercedesu Kimi Antonelli, který je současným lídrem šampionátu, si užíval volný čas v rodinném kruhu.
Antonelliho otec Marco, který je sám závodním jezdcem, zveřejnil na Instagramu sérii snímků, na kterém je se svou ženou Biancou, synem Kimim a dcerou Maggie. S Maggie má Kimi Antonelli velmi blízký vztah.
Soukromí Lewise Hamiltona je v posledních týdnech v popředí zájmu médií kvůli jeho vztahu s Kim Kardashianovou. Během volna vyrazil sedminásobný mistr světa na americký hudební festival Coachella, kam ho Kim doprovázela.
Lewis Hamilton a Kim Kardashianová byli společně zachyceni na koncertu Justina Biebera na festivalu Coachella.
Novozélanský pilot Racing Bulls Liam Lawson se na Instagramu pochlubil fotografiemi z klidných volných dnů, kde se věnoval hře na kytaru, sportu, jízdě na motorce, ale hlavně rodině.
Fanoušky Lawson dojal snímky s neteří Poppy, která se narodila v prosince 2024.
Max Verstappen rozdělil uplynulý měsíc mezi rodinu a závodění. Jeho partnerka Kelly Piquetová zveřejnila na sociálních sítích záběry z rodinného života čtyřnásobného šampiona. Na tomto snímku drží Verstappen v náručí jejich dceru Lilly, která v dubnu oslavila první narozeniny.
Během uplynulých týdnů si Verstappen odskočil i na závodní trať. Jel 24hodinový závod na Nürburgringu v Německu.
Také Pierre Gasly z týmu Alpine dal o svém volnu fanouškům nahlédnout do soukromí. Zveřejnil například fotografii s pejskem Simbou.
Mnohem více pozornosti fanoušků však přitáhly záběry z dubnového čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Paris Saint-Germain a Liverpoolem. Pierre Gasly byl na zdejší tribuně vyfocen s dalšími dvěma francouzskými jezdci F1, Isackem Hadjarem z RedBullu a Estebanem Oconem z Haasu. Událost se stala předmětem debat, neboť mezi Gaslym a Oconem má panovat dlouhodobě nevraživost.
Také Esteban Ocon na své sociální sítě umístil výběr fotek ze svého volna. Nechybělo ani selfie s Gaslym a Hadjarem. Hlavní hvězdou snímků však byla jeho partnerka, modelka Flavy Barla, s níž strávil většinu času.
Týmový kolega Estebana Ocona Ollie Bearman na Instagramu nazval vynucenou pauzu „jarními prázdninami“. Pochlubil se fotografií s přítelkyní Aliciou Torriani.
Pilot Haasu však o svých „jarních prázdninách“ nezapomněl fanoušky potěšit ani fotografií s pejskem Freddym.
Hvězda Mclarenu Oscar Piastri vyrazila na dovolenou s partnerkou Lily Zneimerovou.
Během Velikonoc navíc Piastri oslavil 25. narozeniny. Dostal čokoládové vajíčko ve tvaru jezdecké helmy.
Pilot Cadilacu Valtteri Bottas je známý tím, že volný věnuje výletům na kole a pobytům v přírodě v doprovodu přítelkyně Tiffany Cromwellové. Ani tentokrát od svého zvyku pár neustoupil.
Během dovolené v Kalifornii vyrazil Bottas na festival Coachella. Potkal se tu s bývalým pilotem F1 Danielem Ricciardem.
