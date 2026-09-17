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Verstappen si hravě poradil se stovkou jezdců. Českého soupeře na trati šokoval

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  13:57
Závod Max vs. 100 na trati Silverstone, 16. 9. 2026

Závod Max vs. 100 na trati Silverstone, 16. 9. 2026 | foto: Red Bull Content Pool

Závod Max vs. 100 na trati Silverstone, 16. 9. 2026
Závod Max vs. 100 na trati Silverstone, 16. 9. 2026
Závod Max vs. 100 na trati Silverstone, 16. 9. 2026
Závod Max vs. 100 na trati Silverstone, 16. 9. 2026
6 fotografií
Čtyřnásobný šampion formule 1 Max Verstappen přijal nezvyklou výzvu. Na okruhu Silverstone usedl do motokáry, aby čelil stovce soupeřů z celého světa. Mezi nimi byl i Čech Jan Liška.

Pravidla byla jednoduchá. Verstappen startoval úplně poslední a měl 30 kol na to, aby zdolal soupeře, přičemž všichni startovali na stejném typu motokáry. Ve startovním poli nechyběli sportovci, streameři, influenceři či novináři. Každý, koho hvězda Red Bullu předjela, ze závodu okamžitě vypadl.

Verstappen nakonec nepotřeboval ani polovinu stanovené porce kol. Už během úvodního okruhu bylo vyřazeno 63 jezdců. „Vůbec netuším, co se děje. Je to masakr,“ hlásil do rádia, když se ze 101. místa prodíral chaosem, který zavládl v prvních zatáčkách po startu.

Po pouhých dvou minutách už byl sedmatřicátý. „Tak to nebylo špatné první kolo,“ glosoval Nizozemec.

Hned v úvodu skončil mimo jiné i jediný český účastník Liška. V kvalifikaci si přitom vyjel výborné 19. místo, po startu se však rychle propadl.

„Bylo to hodně rychlé. Extrémní masakr. Jen jsem tam létal. Dostával jsem bomby nebo jsem se někomu vyhýbal. Během pár zatáček jsem se propadl a najednou za mnou byl Max,“ popsal bezprostředně po závodě český influencer.

Na sociálních sítích pak zveřejnil fotografie z okamžiku, kdy ho Verstappen předjíždí. Z Liškova výrazu je patrné překvapení i šok. „Fotka je někdy víc než tisíc slov. Bylo to rychlé,“ napsal ke snímku.

Verstappen mezitím pokračoval v rychlém postupu startovním polem. Na zdolání všech soupeřů mu nakonec stačilo pouhých 14 kol.

Druhé místo obsadil nizozemský novinář zaměřený na formuli 1 Jacky Martens, který startoval z pole position a většinu závodu vedl. Třetí skončil Lewis Osler, technik Red Bull Ford Powertrains.

Verstappen si nezvyklý závod pochvaloval. „Bylo skvělé znovu sednout do motokáry a vrátit se k úplným základům. Připomnělo mi to závodění z dob, kdy jsem začínal. Je to nádherná a dobře navržená trať. Užili jsme si skvělý den a jsem rád, že jsem nakonec vyhrál,“ uvedl.

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Právě na motokárách Verstappen svou závodní kariéru odstartoval. První zkušenosti sbíral už jako malý chlapec a v roce 2013 se stal mistrem světa v motokárách.

Dnes patří mezi největší hvězdy formule 1. V letech 2021, 2022, 2023 a 2024 byl mistrem světa. Loni sahal po pátém titulu, když ve druhé polovině sezony předvedl neskutečný obrat a ohrozil do té doby suverénní stáj McLaren. Vítězství mu však uniklo o pouhé dva body.

Letos se mu tolik nedaří. Po 14 Velkých cenách figuruje na šestém místě průběžného pořadí šampionátu se 145 body. Na kontě má šest pódiových umístění – třikrát skončil druhý a třikrát třetí. Na první vítězství v sezoně 2026 ale stále čeká.

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