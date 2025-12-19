Verstappen od svého vstupu do formule 1 v roce 2015 jezdil s číslem 33, které používal už při debutu v týmu Toro Rosso. Po zisku prvního titulu v roce 2021, kdy v památném finále porazil Lewise Hamiltona, však přešel na číslo 1 a odstartoval čtyřletou nadvládu v šampionátu.
Ta letos skončila. Norris si titul zajistil třetím místem ve Velké ceně Abú Zabí a stal se poprvé mistrem světa. Verstappen sice v závěru sezony zaznamenal výrazné zlepšení, na obhajobu však nedosáhl.
|
Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách
Místo návratu k původní třiatřicítce se Verstappen rozhodl pro číslo 3, které dříve používal jeho bývalý týmový kolega Daniel Ricciardo. Oba spolu závodili v Red Bullu v letech 2016 až 2018. Podle Verstappena jde o splnění dlouhodobého přání.
„Nebude to třiatřicítka. Moje oblíbené číslo bylo vždycky tři, samozřejmě kromě jedničky. Teď si můžeme role vyměnit, takže to bude trojka,“ uvedl Verstappen v rozhovoru pro server Viaplay.
„Třiatřicítka byla v pořádku, ale jedna trojka se mi líbí víc než dvě. Vždycky jsem říkal, že symbolizuje dvojnásobné štěstí, ale své štěstí ve formuli 1 už jsem si vybral,“ dodal.
Použití čísla tři na startovním roštu pro sezonu 2026 schválila Mezinárodní automobilová federace FIA, stejně jako Daniel Ricciardo, který po nepovedené sezoně v týmu RB ukončil kariéru v roce 2024.