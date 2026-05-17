Verstappen ustál nebezpečný moment na Nürburgringu. Vůz letěl směrem k bariéře

Problémy nastaly v pasáži Pflanzgarten II, která je mezi jezdci známá výrazným horizontem a častými skoky vozů. Verstappenův Mercedes se po přejezdu hřebene na okamžik odlepil od trati, ztratil přilnavost a nebezpečně zamířil směrem k bariéře. Nizozemský pilot ale situaci na poslední chvíli zvládl a vůz dokázal znovu srovnat.
Incident okamžitě vyvolal velkou pozornost v paddocku i mezi fanoušky motorsportu. Úsek Pflanzgarten II patří dlouhodobě k nejzrádnějším částem Nürburgringu a právě vozy Mercedes-AMG GT3 jsou zde kvůli své aerodynamice známé citlivějším chováním při vysoké rychlosti.
Téma bezpečnosti je na Nürburgringu navíc mimořádně citlivé od tragické nehody z roku 2015. Tehdy britský jezdec Jann Mardenborough ztratil kontrolu nad svým Nissanem GT3, který přeletěl bariéry a dopadl mezi diváky. Jeden fanoušek zemřel a další dva utrpěli zranění.
Verstappen letos na Nürburgringu startuje poprvé a slavný vytrvalostní závod označil za jedno z největších dobrodružství své kariéry. Vůz číslo 3 sdílí s rakouským jezdcem Lucasem Auerem a piloty mistrovství světa vytrvalostních závodů Julesem Gounonem a Danielem Juncadellou.
„Nejvíc se těším na jízdu v noci. Člověk je tam úplně sám a ve tmě tlačí auto na limit,“ řekl Nizozemec před startem závodu. Verstappenova posádka se zatím navzdory nebezpečné situaci dokázala udržet v boji o přední příčky.