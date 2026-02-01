Větší váha jako výhoda. Vonnová před olympiádou boří mýty o těle lyžařek

David Chuchma
  10:30
Být štíhlá za každou cenu? Podle lyžařské legendy Lindsey Vonnové to ve vrcholovém sportu dávno neplatí. Američanka, která se chystá na další olympijskou kapitolu své kariéry, otevřeně mluví o tom, že silnější postava – a klidně i výraznější pozadí – může být v alpském lyžování zásadní výhodou.
Lindsey Vonnová

Lindsey Vonnová | foto: Fabrice COFFRINI / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Lindsey Vonnová na party Vanity Fair po Oscarech (Los Angeles, 4. března 2018)
Lindsey Vonnová v cíli sjezdu v Zauchensee.
DŮVODY K ÚSMĚVU. Lindsey Vonnová se raduje po sérii triumfů v kanadském Lake...
Lindsey Vonnová vyhrála sjezd v Garmisch-Partenkirchenu a dosáhla 80. vítězství...
30 fotografií

Vonnová se chystá zapsat do historie bez ohledu na výsledky. Na nadcházejících zimních hrách by měla nastoupit jako nejstarší alpská lyžařka startovního pole. Narodila se 18. října 1984. Sama říká, že chce ukázat, že věk nemusí být limit.

lindseyvonn

“I’ve won everything I could have ever won. I’m not doing this to prove anything to anyone.”

I’m doing this for me

Always fun shooting with @selfmagazine ♥️ My cover story is out now.

Thanks
Photographer: @agataserge
Stylist: @amyjeanmach
Hair: @hairbyjohnd
Makeup: @dendoll
Manicurist: @jolene.b.nails
Production: @leigh.culbertson
Writer: @ericachidi

22. ledna 2026 v 15:59, příspěvek archivován: 30. ledna 2026 v 10:18
oblíbit odpovědět uložit

„Chci lidem dokázat, že stáří není handicap,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People. Přitom už jednou kariéru uzavřela – v únoru 2019. Tehdy odešla s pocitem, že loučení nebylo ideální. Zraněné koleno ji nutilo kulhat a odchod ze svahů nebyl takový, jaký si přála.

Následovala několikaletá pauza, během níž se věnovala charitě a životu mimo závodní kolotoč. Myšlenka návratu se ale nikdy úplně nevytratila. Zásadní zlom přišel v roce 2024, kdy podstoupila operaci a náhradu kolenního kloubu. Po letech bolesti se tělo konečně ozvalo jinak.

„Najednou mě nic nebolelo, koleno neotékalo a cítila jsem se skvěle. Ta představa, že bych se mohla znovu vrátit k závodění – a bez bolesti – byla neskutečně lákavá,“ popsala.

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Od chvíle, kdy znovu nazula lyžařské boty, měla jasno: cílem je další olympiáda. Italské hry bere jako definitivní tečku, tentokrát ale v plné síle. Věří, že zkušenosti veteránky jí mohou pomoct. „Mám odježděno víc než kdokoli jiný. A navíc ráda bourám rekordy. Když budu nejstarší? Tak ať.“

Zároveň otevřeně mluví o proměně těla. Přibrala zhruba pět a půl kilogramu, většinou ve svalech – a považuje to za nutnost. „Lyžování je gravitační sport. Čím víc vážím, tím větší rychlost dokážu vyvinout,“ vysvětlila. Hubenost podle ní není cílem, naopak. V období stresu prý zhubla až příliš a musela na váze znovu pracovat.

Oslava šampaňským se zvrtla. Potřebuju více tréninku, vtipkovala Vonnová

Olympijská vítězka z Vancouveru 2010 tak posílá jasný vzkaz i mimo sportovní svět. „Ženy by měly být hrdé na své tělo a na to, co dokáže. Já potřebuju být silná – a jsem silná. Možná ještě víc než dřív.“

Podle Vonnové budou „velké zadky“ vždycky v kurzu. Nejen v módě, ale hlavně na sjezdovce.

