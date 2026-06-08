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Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci, hudebníci, sportovní legendy, módní osobnosti i členové královských rodin. Závodní víkend tak nabídl přehlídku známých tváří.
Autor: Profimedia.cz
Herec Michael Douglas je velkým fanouškem motorsportu. Velkou cenu Monaka si nenechal ujít. Dorazil s manželkou, herečkou Catherine Zetou-Jonesovou.
Autor: ČTK
Mezi hudební hvězdy, které se objevily v monackém paddocku, patřil například Dom Howard, bubeník skupiny Muse.
Autor: ČTK
Lyžařská šampionka Lindsey Vonnová si v areálu formule 1 přátelsky popovídala s tenistou Daniilem Medveděvem.
Autor: Profimedia.cz
Nejprestižnější závod F1 si nenechala ujít ani olympijská vítězka v akrobatickém lyžování Eileen Guová.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Olivia Wildeová dorazila v bílých letních šatech a zářila dobrou náladou.
Autor: Profimedia.cz
Herec a moderátor Terry Crews přinesl do Monaka svou typickou energii a v paddocku patřil k nepřehlédnutelným hostům. Každoročně patří k osobnostem, které se podílí na programu závodů v Las Vegas. Dá se tedy očekávat, že Crews nenavštívil letos F1 naposledy.
Autor: Profimedia.cz
Patrick Dempsey, známý herec a velký milovník motorsportu, se na Velké ceně Monaka cítil ve svém živlu.
Autor: Profimedia.cz
Sestry Kim a Khloé Kardashianovy patřily k nejsledovanějším celebritám na Velké ceně Monaka. Důvodem je i to, že Kim (vlevo) je partnerkou sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona. Ten skončil v nedělním závodu druhý.
Autor: Profimedia.cz
Módní návrhář Tommy Hilfiger a jeho partnerka, návrhářka Dee Ocleppo, zastupovali módní svět, který má k monackému závodu tradičně velmi blízko.
Autor: Profimedia.cz
Donald Trump Jr. a jeho žena Bettina Andersonová patřili v Monte Carlu mezi známé páry, které poutaly pozornost fotografů.
Autor: Profimedia.cz
Fotbalista Olivier Giroud dorazil na Velkou cenu Monaka se svou manželkou Jennifer.
Autor: Profimedia.cz
Herec Neal McDonough patřil mezi filmové tváře, které se přišly podívat na slavný závod v ulicích Monte Carla.
Autor: Profimedia.cz
Na monackých závodech tradičně nechyběl ani trojnásobný mistr světa a nejstarší žijící šampion F1 Jackie Stewart.
Autor: Profimedia.cz
Velká cena Monaka se neobejde bez knížecí rodiny. Na závodech tak nechyběli kníže Albert II., kněžna Charlene a Andrea Casiraghi, nejstarší syn princezny Caroline.
Autor: Profimedia.cz
Také princezna Maria Chiara Bourbonská dodala seznamu hostů ještě více královský nádech.
Autor: Profimedia.cz
Formulový závod si přijel vychutnat i herec Noah Schnapp, hvězda seriálového hitu Stranger Things.
Autor: Profimedia.cz