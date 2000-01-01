O nadcházejícím víkendu se formule 1 vrací do Japonska. Velká cena na trati v Suzuce je třetím letošním závodem. Když se ale v Japonsku závodilo před padesáti lety, sezona mířila do svého velkého finále. Na okruhu pod horou Fudži tehdy vrcholil jeden z nejslavnějších příběhů v historii formule 1: boj o titul mezi Jamesem Huntem a Nikim Laudou. Ročník měl neuvěřitelný vývoj a oba rivaly před posledním závodem dělily pouhé tři body. V dešti, mlze a před zraky celého světa se tak 24. října 1976 postavili na start Velké ceny, která měla vejít do dějin.
Sezona 1976 se nesla ve znamení dvou naprosto rozdílných osobností. Na jedné straně stál úřadující mistr světa a pilot Ferrari Niki Lauda. Rakouský jezdec byl precizní, analytický, sarkastický a vždy působil, jako by měl všechno pod kontrolou.
Na druhé straně byl jeho britský vyzyvatel z McLarenu James Hunt — ztělesnění tehdejší celebrity formule 1. Byl rychlý, charismatický a také pověstný bouřlivák.
Souboj o titul probíhal od samého začátku sezony. Ihned bylo jasné, že ročník 1976 bude patřit jen dvěma mužům.
Dlouho se však zdálo, že navrch má Lauda. Hunt byl rychlý v kvalifikacích, ale v závodech byl silnější rakouský pilot.
McLaren se navíc ze začátku sezony potýkal s technickými problémy. Pak ale přišla polovina sezony a závod na „zeleném pekle“ na Nürburgringu v Německu.
Lauda kvůli špatnému počasí prosazoval zrušení Velké ceny Německa, neuspěl však. V samotném závodě poté těžce havaroval, uvízl v hořícím voze, utrpěl vážná zranění a jen o vlásek unikl smrti. Přesto se na start vrátil už po pouhých 42 dnech. Vynechal tak jen dva závody a v boji o titul mohl pokračovat.
A tak všechno dospělo k poslednímu dějství. Velká cena Japonska 1976 na okruhu Fuji Speedway se jela za velmi špatných povětrnostních podmínek. Pršelo, vál silný vítr, byla mlha a zima.
Nad tratí visely nízké mraky, déšť bičoval asfalt a na povrchu stála voda. Viditelnost byla mizerná, přesto se závod uskutečnil. Nikdo si nechtěl nechat ujít vyvrcholení tak mimořádné sezony.
Lauda nastupoval s náskokem tří bodů na Hunta. Za normálních okolností by mu stačilo jen dojet závod a titul by byl jeho, jenže tohle normální okolnosti nebyly.
Úřadující mistr světa po jediném kole zamířil do boxů a odstoupil. Závodit v takových podmínkách považoval za příliš nebezpečné. Z 25 vozů, které do závodu odstartovaly, jich dojelo do cíle jen 11. Některé zradila technika, jiné skončily po nehodě, další odstoupily právě kvůli počasí.
V garážích McLarenu ale o konci nechtěli ani slyšet. Po Laudově odstoupení měl Hunt osud ve svých rukou. Aby získal titul, musel dojet nejhůře třetí. Jenže právě to v chaosu, dešti a mizerné viditelnosti vůbec nebylo jednoduché.
Tlak na britského pilota byl obrovský. Když projel cílem, byl přesvědčený, že skončil až pátý. Jeho vůz okamžitě obklopily davy lidí a ještě než stačil vystoupit, prodral se k němu šéf McLarenu Teddy Mayer, aby mu oznámil, že dojel třetí a stal se mistrem světa. Laudu nakonec porazil o jediný bod.
Samotný závod vyhrál Mario Andretti, druhý skončil Patrick Depailler. Den ale patřil Huntovi. Ten okamžitě dostál své pověsti bouřliváka — novinářům po závodě řekl, že se teď půjde opít. A při vyhlášení výsledků si na stupních vítězů zapálil cigaretu.
Pro Jamese Hunta byl titul mistra světa z roku 1976 jediný. Kariéru ukončil v roce 1979 a poté působil jako komentátor F1. Nikdy ale nepřestal být pověstným rebelem. Například byl známý tím, že během komentování velkých cen popíjel víno. Zemřel na infarkt v roce 1993.
Niki Lauda získal za svou kariéru tři tituly mistra světa. Po ukončení kariéry zůstal ve světě motorsportu aktivní. Po celý život platit za uznávanou kapacitu. Zemřel v roce 2019 po vleklých zdravotních komplikacích, k nimž přispěly i následky nehody z roku 1976.
Přestože se o nich mluvilo jako o velkých rivalech, spojovalo Nikiho Laudu a Jamese Hunta dlouholeté přátelství. Příběh sezony 1976 zmapoval v roce 2013 režisér Ron Howard filmem Rivalové (v originále Rush).
