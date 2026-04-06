náhledy
Ačkoliv sportovci nemají mnoho času a mnozí se v těchto dnech chystají na závody, nezapomínají po celém světě na velikonoční svátky. A stejně jako se liší země, které reprezentují, liší se i tradice, jež o Velikonocích dodržují. Někteří čeští atleti tráví tyto dny na soustředění v Jihoafrické republice, to jim ale nezabránilo vyrazit na pomlázku. Zahraniční hvězdy si zase užívaly hledání vajíček, která jim po domě podle tradice schoval velikonoční zajíc. Podívejte se, jak sportovci slavili.
Autor: Instagram
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková prožila Velikonoce v tradičním duchu. K oslavám svátků patřila i návštěva mše. „Veselé Velikonoce. Den, kdy můžeme sdílet více lásky, trpělivosti a tepla mezi sebou. Je to připomínka spasení našich duší i toho, jak důležité je vážit si života,“ uvedla na instagramu.
Autor: Instagram/@martakostyuk
Český vícebojař Adam Sebastian Helcelet je trojnásobným otcem. Ke dvěma dcerám mu loni přibyl syn Theodor, se kterým letos vyrazil na pomlázku. „Kabrňák jde koledovat,“ napsal hrdý tatínek na instagramu.
Autor: Instagram/@adam_sebastian_helcelet
Atletka Diana Mottlová, dříve Mezuliáníková, slaví Velikonoce s rodinou.
Autor: Instagram/@czatletika / archiv Diany Mottlové
Také bývalá tenistka Caroline Wozniacká si užívá velikonoční svátky v rodinném kruhu. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii svého nejmladšího syna Maxe a doplnila ji slovy: „Nejroztomilejší velikonoční zajíček.“
Autor: Instagram/@carowozniacki
Švýcarská tenistka Belinda Bencicová se na jaře roku 2024 stala maminkou dcery Belly. O Velikonocích se pochlubila snímkem, na němž její holčička podle tradice hledá v trávě velikonoční vajíčka.
Autor: Instagram/@belindabencic
Někteří atleti tráví velikonoční svátky na soustředění v Jihoafrické republice. Ani tam ale nezapomněli na české tradice. Koledníci dorazili i k domku, kde je ubytovaná rodina oštěpaře Jakuba Vadlejcha – jeho manželka Lucia a dcery Emma a Ella.
Autor: Instagram/@czatletika
Ani běžkyně Helena Jiranová příští rok neuschne. Pomlázka ji neminula, ani na jihu Afriky.
Autor: Instagram/@czatletika
Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková s rodinou dodržuje velikonoční zvyky. Na sociálních sítích se pochlubila velikonočními vajíčky.
Autor: Instagram/@beach_maki
Bronzová olympijská medailistka, biatlonistka Tereza Voborníková tráví Velikonoce na horách s partnerem, biatlonistou Mikulášem Karlíkem. „Velikonoce na jedničku,“ napsala na svém instagramu.
Autor: Instagram/@tereza_vobornikova
Pilot F1 Valteri Bottas slaví Velikonoce s partnerkou, cyklistkou Tiffany Cromwellovou. „Nechal je tu velikonoční zajíček, nebo snad Tiffany,“ napsal k fotografii cestičky z velikonočních vajec, kterou objevil v neděli ráno u sebe doma.
Autor: Instagram/@valteribottas
Kanadský biatlonista Adam Runnalls vyrazil s manželkou Lucy na malý velikonoční běh.
Autor: Instagram/@aadamrunnalls
Basketbalistky ZVVZ USK Praha se bavily při malování velikonočních vajíček.
Autor: Instagram/@zvvzuskpraha
Basketbalistka Sania Feaginová ze ZVVZ USK Praha s malovaným velikonočním vajíčkem.
Autor: Instagram/@zvvzuskpraha
Vajíčko ozdobila také španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová.
Autor: Instagram/@zvvzuskpraha
Polská tenisová hvězda Iga Świąteková tráví letošní Velikonoce na Mallorce. K sérii prosluněných fotografií od moře napsala: „Život na ostrově je něco, na co bych si dokázala zvyknout.“
Autor: Instagram/@iga.swiatek