|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Na pomlázce, v horách i se zmrzlinou u moře. Jak oslavili sportovci Velikonoce
Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne
Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa
Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...
OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa
Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...
Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?
Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...
Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?
Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...
Zranil se i Wembanyama, Jokič zachránil sérii výher. Trefa z půlky Atlantu nespasila
San Antonio Spurs vítězí, 60. úspěch v sezoně NBA dosáhli na palubovce Philadelphia 76ers. Na skóre 115:102 se podílel i francouzský unikát Victor Wembanyama, po 17 bodech za 16 odehraných minut však...
Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále
Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.
Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování
Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad...
Hry politiků a lži majitelů připravily Seattle o jeho pýchu. Náprava je tu až po 20 letech
Politické hry, neústupnost radnice a lživé sliby majitelů vedly k tomu, že se kamiony se zeleno-zlatým logem jednoho rána prostě vydaly do Oklahoma City. Od té doby v Seattlu mnozí touží po návratu...
Pogačar pod lupou. Kolik jezdí wattů, jaký má tep? A jak pracují těla výjimečných?
Po nedělním monumentu Kolem Flander dostal pátý Mads Pedersen od novinářů otázku: „Napadá vás, jak by se dal Tadej Pogačar porazit?“ Dánský cyklista se ani moc nezamýšlel a jen se pousmál: „Rád bych...
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi
V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...
Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny
Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...
Procházka vs. Ulberg: hlavní karta UFC 327, kde sledovat turnaj živě
Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka stojí před dalším titulovým zápasem v polotěžké váze organizace UFC. Na turnaji s číslem 327 vyzve v Miami nebezpečného Novozélanďana Carlose Ulberga. Kdy a...
O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení
Hokejisté Jihlavy vyhráli třetí zápas finále play off první ligy na ledě Zlína 4:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. O vítězství druhého týmu po základní části rozhodl ve 30....
V cíli s velkým náskokem. Časovku závodu Kolem Baskicka ovládl talent Seixas
Časovku na úvod cyklistického závodu Kolem Baskicka vyhrál francouzský talent Paul Seixas. Devatenáctiletý jezdec stáje Decathlon triumfoval na kopcovité, téměř čtrnáctikilometrové trati v Bilbau o...
Češi se v Monte Carlu nadřeli. Lehečka bojoval přes tři hodiny, postoupil i Macháč
Jiří Lehečka i Tomáš Macháč zvládli na úvod turnaje Masters v Monte Carlu třísetové bitvy a postoupili do druhého kola. Jedenáctý nasazený Lehečka zdolal amerického kvalifikanta Emilia Navu. S hráčem...
Neporažená. Až do konce sezony? Slavia v lize útočí na zápis s magickým nádechem
Dokonce i suverénní Bayern, který v osmadvaceti zápasech nastřílel soupeřům v Německu už rovných sto gólů, v domácí soutěži jednu porážku má. Třikrát v aktuálním ročníku padl také Arsenal, čtyřikrát...