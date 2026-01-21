Výstroj pro olympijské hry Vejmelkovi vyrobila kanadská firma Brian’s Custom Sports, která dlouhodobě patří mezi nejuznávanější tvůrce brankářského vybavení.
Brankářka českých hokejistek představila výstroj pro hry v Miláně. Líbí se vám?
Gólman působící v Utah Mammoth zaujal už loni na mistrovství světa maskou s portrétem prezidenta Petra Pavla. Před olympijskými hrami v Miláně ovšem reprezentační manažer Milan Hnilička avizoval pro iSport: „Kluky jsem předem požádal, aby se zdrželi návrhů osob nebo politických symbolů, které by mohly vzbuzovat otazníky jak u našeho olympijského výboru, tak u mezinárodního.“
Vejmelka v prosinci reagoval: „Samozřejmě to akceptuju, je to logické rozhodnutí a myslím si, že je i správné.“