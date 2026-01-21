Vejmelka odhalil olympijskou výstroj. Jsou na ní i prvky prezidentské standarty

David Chuchma
  18:51
Český hokejový brankář Karel Vejmelka představil na sociálních sítích gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Pozornost tentokrát poutají vyrážečka, lapačka a betony, které zdobí český lev a lem prezidentské standarty.
Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí český státní znak a prezidentská standarta.

Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí český státní znak a prezidentská standarta. | foto: Instagram @vejmelkarl

Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí...
Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí...
Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí...
Karel Vejmelka z Utah Mammoth během utkání s Detroit Red Wings.
Výstroj pro olympijské hry Vejmelkovi vyrobila kanadská firma Brian’s Custom Sports, která dlouhodobě patří mezi nejuznávanější tvůrce brankářského vybavení.

Brankářka českých hokejistek představila výstroj pro hry v Miláně. Líbí se vám?

Gólman působící v Utah Mammoth zaujal už loni na mistrovství světa maskou s portrétem prezidenta Petra Pavla. Před olympijskými hrami v Miláně ovšem reprezentační manažer Milan Hnilička avizoval pro iSport: „Kluky jsem předem požádal, aby se zdrželi návrhů osob nebo politických symbolů, které by mohly vzbuzovat otazníky jak u našeho olympijského výboru, tak u mezinárodního.“

Vejmelka v prosinci reagoval: „Samozřejmě to akceptuju, je to logické rozhodnutí a myslím si, že je i správné.“

Vejmelka odhalil olympijskou výstroj. Jsou na ní i prvky prezidentské standarty

Zakřičela si moc brzy, a tak o bod přišla. To se mi stalo poprvé, líčila Muchová

Karolína Muchová podává ve druhém kole Australian Open.

Večery během australského léta bývají příjemné, neboť zpravidla přinášejí vysvobození od pražícího slunka. Ale ve středu bylo v Melbourne až příliš chladno, navíc i pršelo, a tak Karolína Muchová...

21. ledna 2026  15:36

Czech Indoor Gala ozdobí osm medailistů z MS. Manuel vyzve Klaverovou

Lieke Klaverová vítězí v semifinále čtvrtky na halovém mistrovství Evropy v...

„Zájem našich i zahraničních atletů je enormní,“ slibuje před únorovým halovým mítinkem Czech Indoor Gala předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. Na tiskové konferenci uvedl, že se...

21. ledna 2026  12:25,  aktualizováno  15:04

