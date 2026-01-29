Vedle Šulce boduje i Franta. Kočka českého záložníka si získala srdce fanoušků

Pavel Šulc aktuálně září v barvách francouzského Lyonu. Fotbalové fanoušky ale kromě jeho výkonů na hřišti nečekaně baví i obsah na jeho sociálních sítích. A stačilo k tomu jediné – kočka jménem Franta.
Záložník Pavel Šulc aktuálně září v barvách francouzského Lyonu, srdce fanoušků si však na sociálních sítích získala i jeho kočka Franta. | foto: Instagram @sulcik_10

Jméno, které by leckdo čekal spíš u kocoura, překvapivě patří kočce. „Daily Franta pro lepší den,“ zní pravidelný popisek u fotek, které český reprezentant sdílí na Instagramu. A zdá se, že fanoušci mají jasno. Franta si je okamžitě získala.

Jak Šulc přiznal v rozhovoru pro francouzský deník L’Équipe, v Lyonu už je jeho čtyřnohá spolubydlící možná populárnější než on sám. „Franta je tady možná slavnější než já. Fanoušci jí dokonce dali vlastní dres,“ usmál se pětadvacetiletý rodák z Karlových Varů. Klub Olympique Lyon navíc před časem na svých sociálních sítích odhalil, že Šulc má Frantu i na svých „šťastných ponožkách“.

Cesta kočky do Francie přitom nebyla úplně plánovaná. „Nikdy jsem neměl domácího mazlíčka. Franta v Česku žila na ulici a pořád se motala kolem domu rodičů mé přítelkyně,“ popsal Šulc.

Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, Horníček udržel další nulu

„Dávali jsme jí najíst a přítelkyně mi řekla, že si ji můžu nechat, když ji nechám naočkovat. Myslela si, že to nikdy neudělám, ale hned druhý den jsem Frantu vezl na veterinu.“

Na nový život ve Francii si Franta prý už zvykla. „Byt je tady mnohem větší než v Plzni. Je trochu ztracená, ale myslím, že se jí tam líbí,“ dodal Šulc.

Vedle Šulce boduje i Franta. Kočka českého záložníka si získala srdce fanoušků

