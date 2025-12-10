Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Není jen ozdobou fotbalových stadionů a zápasnických ringů, Denisa Gudelj se sama vrátila zpátky mezi provazy coby sportovec. Šéfka české mutace pánského magazínu Playboy, ring girl a moderátorka fotbalového Viagemu Ústí nad Labem od léta opět trénuje. Zatím se vzpírá myšlence na zápas, ale její trenér ji v ostrém souboji vidí.
„Jako svěřenkyně je super, chodí pětkrát týdně, určitě má na to, aby si dala zápas,“ uvedl zápasník a trenér Nikolas Stamidis pro web kaocko.cz. „Když bude chtít, podpořím ji. Ještě se naučit přijímat rány, pak můžeme rozdávat. Jsme blízko k tomu, že ji přemluvím k zápasu. Máme spolu dohodu, pokud to klapne, musí jít zápasit!“

Gudelj se svěřila, že před roční pauzou dělala klasický box, nyní se obula do boxu thajského. „Vždy mě lákal nejvíc, teď se ho snažím naučit od A do Z. S kopy, koleny, lokty, tedy se vším, co k tomu patří,“ prozradila Playmate.

„Ve sparingu jsem nešikovná, neumím reagovat, proti zkušenějším to je tragédie. Zatím jsem měla pár sparingů, i tak jsem pocítila hořkost. Na ego je to strašně nepříjemný. Bolest přehnaně nevnímám, ale neumím reagovat. Jsem zvyklá na lapy, na pytel, na předem dané kombinace, spontánnost mě vyvádí z míry.“

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

I proto nejprve na trenéra vyhrkla, jestli se nezbláznil, když přišel s nápadem na regulérní bitvu v ringu. „Nemám už zápasové ambice. Pokud se budu výrazně zlepšovat ve sparingu, tak věřím, že se to ve mně ještě probere. Nechci říkat ne, momentálně se necítím, ale nabídky už byly,“ prozradila černovláska, jejíž prapradědeček byl Chorvat.

Gudelj patří mezi skupinu ústeckých fotbalových moderátorek, které zpovídají fanoušky, hráče nebo trenéry během a po zápasech druhé ligy. Viagem se proslavil dráždivým marketingem. Vedení ambiciózního klubu svým moderátorkám během podzimu kvůli „ochmatávačům“, jak je nazval majitel Přemysl Kubáň, přidělilo ochranku.

Ale jak vidno, Gudelj se nejspíš ubrání i sama.

