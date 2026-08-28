A na první přenos fanoušci nemusí čekat dlouho. Už v pátek večer se totiž Vardy pustí do komentování souboje Bayernu Mnichov se Stuttgartem.
Devětatřicetiletý bývalý anglický reprezentant přitom bude hlavní tváří celého vysílání, které vzniká ve spolupráci s produkční společností Workerbee. Společně s dalšími hosty nabídne během zápasů reakce, komentáře a pohled na dění na hřišti.
Bundesliga v poslední sezoně začala výrazněji experimentovat s vysíláním prostřednictvím YouTube tvůrců. V novém ročníku bude zápasy dál streamovat také známý Mark Goldbridge na kanálu That’s Football.
Vardy je po konci v italském Cremonese momentálně bez angažmá. V uplynulé sezoně vstřelil v Serii A sedm gólů za 29 zápasů. Nezabránil však sestupu do druhé ligy.