Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vardy získal práva na bundesligu. Bývalý kanonýr bude vysílat některé zápasy

Autor:
  17:38
Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese.

Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese. | foto: Profimedia.cz

Jamie Vardy z Leicesteru slaví gól.
Fotbalista Jarmie Vardy
Jamie Vardy v dresu italského US Cremonese v utkání proti Laziu.
Útočník Leicesteru Jamie Vardy diskutuje s rozhodčím Robertem Jonesem.
9 fotografií
Jamie Vardy bude vysílat bundesligu. Bývalý anglický reprezentant získal práva na několik zápasů v sezoně 2026/2027. Utkání bude přenášet na svém youtubovém kanále Jamie Vardy’s Having a Party.

A na první přenos fanoušci nemusí čekat dlouho. Už v pátek večer se totiž Vardy pustí do komentování souboje Bayernu Mnichov se Stuttgartem.

kicker

Für Fans in Großbritannien und Irland gibt es ein neues Streaming-Angebot für ausgewählte Bundesliga-Partien. Jamie Vardy hat Rechte an sieben Freitagsspielen erworben und überträgt diese auf seinem YouTube-Kanal. Los geht's mit dem Eröffnungsspiel.

#kicker #bundesliga #vardy #fcbayern #vfbstuttgart

28. srpna 2026 v 12:20, příspěvek archivován: 28. srpna 2026 v 14:40
oblíbit odpovědět uložit

Devětatřicetiletý bývalý anglický reprezentant přitom bude hlavní tváří celého vysílání, které vzniká ve spolupráci s produkční společností Workerbee. Společně s dalšími hosty nabídne během zápasů reakce, komentáře a pohled na dění na hřišti.

Bundesliga v poslední sezoně začala výrazněji experimentovat s vysíláním prostřednictvím YouTube tvůrců. V novém ročníku bude zápasy dál streamovat také známý Mark Goldbridge na kanálu That’s Football.

Vardy je po konci v italském Cremonese momentálně bez angažmá. V uplynulé sezoně vstřelil v Serii A sedm gólů za 29 zápasů. Nezabránil však sestupu do druhé ligy.

Vstoupit do diskuse
Témata: Jamie Vardy

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Svrčina vs. McDonaldTenis - 3. kolo kvalifikace - 28. 8. 2026:Svrčina vs. McDonald //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:2, 4:3
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Frýdek-Místek vs. Olomouc BFotbal - 5. kolo - 28. 8. 2026:Frýdek-Místek vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.61
  • 3.68
  • 1.62
Spišská N. Ves vs. CracoviaHokej - - 28. 8. 2026:Spišská N. Ves vs. Cracovia //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 120.00
  • 250.00
Prešov vs. Lipt. MikulášHokej - - 28. 8. 2026:Prešov vs. Lipt. Mikuláš //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.60
  • 3.20
  • 6.40
Dukla Praha vs. JihlavaFotbal - 6. kolo - 28. 8. 2026:Dukla Praha vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.23
  • 5.20
  • 13.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Na památku krále! Pogačar konečně svolil, z úniku na Vueltě vzešel norský double

Andreas Leknessund slaví triumf v sedmé etapě Vuelty.

Společně s Woutem van Aertem na začátku horské zkoušky vyprovokoval útoky. A nejvíc sil měl Andreas Leknessund, který jel na památku zesnulého krále Haralda V. s černou páskou, i v samotném závěru...

28. srpna 2026  13:41,  aktualizováno  18:54

Vuelta 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu, kde sledovat

Prezentace trasy 81. ročníku Vuelty v prosinci 2025.

Závěrečná Grand Tour sezony je tady, španělská Vuelta odstartovala 22. srpna v Monaku a po krátké návštěvě Francie a Andorry zakotví na jihu Pyrenejského poloostrova v Andalusii, kde 13. září čeká v...

28. srpna 2026  18:34

Karabec kapitánem Sparty. Je úplně jiný než před dvěma lety, prohlásil Priske

Sparťanský záložník Adam Karabec slaví gól proti Zlínu.

Leckdy to v uplynulých letech vypadalo, že v kabině Letenských nemá místo. Možná i on sám zatoužil fotbalovou Spartu opustit a vymanit se tak ze „zajetí“ hostování. Teď je vše naopak. Adam Karabec je...

28. srpna 2026  18:10

Vardy získal práva na bundesligu. Bývalý kanonýr bude vysílat některé zápasy

Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese.

Jamie Vardy bude vysílat bundesligu. Bývalý anglický reprezentant získal práva na několik zápasů v sezoně 2026/2027. Utkání bude přenášet na svém youtubovém kanále Jamie Vardy’s Having a Party.

28. srpna 2026  17:38

Curych tleskal rekordům a Werrová útočila na Kratochvílovou. Jsem blíž a blíž, říká

Švýcarka Audrey Werrová slaví vítězství v závodě na 800 metrů na domácím...

Kde jinde než doma měla vyhrát, kde jinde měla opět vyzvat stopky s časem Jarmily Kratochvílové. Mladá švýcarská půlkařka Audrey Werrová zase v Curychu letěla a časem 1:53,70 se přiblížila už na 42...

28. srpna 2026  17:20

MS ve veslování 2026 v Amsterdamu: Program, výsledky, Češi a živý přenos

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

V pořadí už 54. mistrovství světa ve veslování hostí nizozemský Amsterdam, kde se akce vrací po dvanácti letech. Na šampionátu máme několik nadějí – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat...

28. srpna 2026  17:04

Schick do českého dresu nadále nechce: Reprezentace mi spíš brala, než dávala

Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.

Patrik Schick zatím neplánuje přehodnotit své rozhodnutí ukončit reprezentační kariéru. Podle jeho názoru se hráči jezdili do národního týmu znehodnotit, což mu vadilo, uvedl třicetiletý útočník...

28. srpna 2026  16:47

Fuksa znovu obhájil kanoistické zlato na kilometru, Betlachová dopádlovala čtvrtá

Martin Fuksa jako vítěz závodu kanoistů na jeden kilometr na mistrovství světa...

Kanoista Martin Fuksa po silném finiši obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani podělil o první místo s Maďarem Dánielem Fejesem. Čtvrtou příčku...

28. srpna 2026  16:33

MS v rychlostní kanoistice 2026 v Poznani: Program, výsledky, Češi

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Celkově 51. mistrovství světa v rychlostní kanoistice hostí polská Poznaň, jede se od 26. do 30. srpna 2026. V akci jsou i Martin Fuksa s Josefem Dostálem, podívejte se nejen na jejich program a...

28. srpna 2026  16:31

Kandidát na gól sezony. Ballard předvedl v Anglii neuvěřitelnou patičku

Dominic Ballard (vlevo) z Bristolu City a Camiel Neghli z Millwallu bojují o...

Na cenu za nejlepší gól sezony je ještě hodně brzy. Ovšem Dom Ballard udělal maximum pro to, aby se o jeho trefě mluvilo ještě dlouho. Útočník Bristol City předvedl ve druhém kole Championship proti...

28. srpna 2026  16:24

Legenda Chlumská o reprezentační euforii: Holky mají oproti nám kopec zkušeností

České volejbalistky během úvodního ceremoniálu před utkání s Ukrajinou.

Český volejbal se podle extraligové legendy Markéty Chlumské (rozené Tomanové) v posledních letech výrazně posunul. A hladký postup ze skupiny na domácím brněnském mistrovství Evropy dává bývalému...

28. srpna 2026  15:52

České šance na desítku v koeficientu vzrostly. Čeká je ale těsný boj s Řeckem

Hradecký Vladimír Darida smutní po porážce s Panathinaikosem.

Čtvrteční večer by byl naprosto perfektní, kdyby kromě postupu fotbalistů Plzně a Jablonce zvládl ještě Hradec Králové vyřadit řecký Panathinaikos. Ale nestalo se, a tak Češi i Řekové budou mít v...

28. srpna 2026  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.