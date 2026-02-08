Vance zůstává v Miláně. Na zápase hokejistek mu dělal společnost Jake Paul

Dvojice společně sledovala duel v hokejové hale Milano Rho. Vance dorazil se svou rodinou krátce před koncem první třetiny, zatímco Paul se k nim podle svědků připojil až po začátku druhé. Viceprezident měl na klíně čtyřletou dceru Mirabel, po boku známého youtubera pak seděla Vanceova manželka Usha se syny Ewanem a Vivekem.
Během utkání si Vance s Paulem povídali a ve chvíli, kdy kapitánka amerického týmu Hilary Knightová ve 29. minutě zvýšila už na 4:0, oba vstali a aplaudovali spolu s ostatními diváky.
|
Oni Vance opravdu vypískali? Vždyť ho lidi mají rádi, divil se Trump po San Siru
Paulova přítomnost v Miláně není úplně náhodná. Jeho snoubenkou je nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová, která patří k medailovým nadějím své země. Na olympiádě v Pekingu 2022 už získala stříbro na kilometru, a i letos patří k favoritkám na krátkých tratích.
Vance mezitím pokračuje v nabitém programu. V dějišti her se objevil už několikrát, během zahajovacího ceremoniálu ho při nástupu americké výpravy vypískala část publika. Ve čtvrtek sledoval vítězství amerických hokejistek nad Českem 5:1, v pátek zavítal na krasobruslení a v sobotu ráno soukromě navštívil mužský hokejový tým USA v jejich hotelu. S ženským týmem se oficiálně nesetkal a některé hráčky přiznaly, že o jeho přítomnosti předem ani nevěděly.
|
Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance
Paul je dlouhodobě známý jako podporovatel prezidenta Donalda Trumpa. Ještě minulý měsíc seděl po jeho boku na finálovém zápase národního šampionátu College Football Playoff v Miami a několik fotografií z této události sdílel se svými zhruba 28 miliony sledujících na Instagramu.