Van der Vaart s Polmanovou, která je bývalou nizozemskou házenkářkou, tvoří pár už deset let. Společně mají dceru Jesslynn, narozenou v roce 2017. Bývalý elitní ofenzivní záložník má navíc z předchozího manželství se Sylvií Meisovou syna Damiána, který se rovněž vydal na fotbalovou dráhu.
Právě celá rodina se objevila na fotografii, kterou pár sdílel při oznámení radostné zprávy.
Zajímavostí je, že se k radostné zprávě vyjádřila také Sylvia Meisová, ta jejímu bývalému manželovi pod společnou fotografii na Instagramu poblahopřála. „Jsem šťastná za vás všechny. Gratulujeme,“ napsala nizozemská modelka a moderátorka. Ta v manželství s bývalým střelcem Ajaxu, Hamburku, Tottenhamu či Realu Madrid žila od roku 2005 do roku 2013.