Zlín na Střelnici uhrál remízu 1:1 a po osmi porážkách v řadě získal první bod v sezoně. Už během utkání hráči registrovali, že v sektoru hostů je nezvykle prázdno. Jeden muž se však rozhodně nenechal odradit a svůj tým podporoval prakticky celý zápas.
„Začínal jsem na lavičce, takže jsem si všiml, kolik fanoušků dorazilo. Viděli jsme, že tam je jeden jediný. V takovém počasí a za téhle situace klubu si zasloužil respekt. Navíc byl docela hlasitý, takže jsme o něm věděli,“ popsal kapitán Zlína Tomáš Poznar.
Po zápase proto zamířili hráči právě za ním. Nešlo přitom o žádnou předem připravenou akci. „Všichni jsme ale brali jako povinnost jít našeho fanouška pozdravit. Podali jsme mu ruku a poděkovali, že nám přijel fandit,“ vysvětlil Poznar.
Pak přišlo ještě neobvyklejší gesto. Fanoušek se zeptal, zda by se nemohl svézt zpět do Zlína společně s týmem. Hráči nejprve museli zjistit, jestli je něco takového vůbec možné, nakonec ale souhlasili.
„Říkali jsme, že to musíme probrat, protože to samozřejmě není úplně běžné. Nakonec jsme se ale stoprocentně shodli, že s tím nikdo nemá problém. Byl velmi rád, že se to povedlo. Pokorně si našel místo a během cesty jsme o něm skoro nevěděli,“ řekl útočník Ševců.
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Poznar navíc přiznal, že fanouška osobně zná. „Je to fajn borec, takže to gesto bylo naprosto na místě. Kdyby jich přijelo víc, asi bychom už v autobuse neměli místo,“ zavtipkoval.
V kabině pak vznikl ještě jeden vtípek. „Řekli jsme si: kolik bodů, tolik fanoušků,“ prozradil Poznar. Zlín má po nedělní remíze první bod v sezoně a doufá, že s lepšími výsledky postupně přibudou i další příznivci na venkovních zápasech.