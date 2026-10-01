V euforii si svlékl dres, málem připravil Omán o postup. Se spoluhráči čekal na los

Ománští fotbalisté potřebovali k postupu zvítězit alespoň o dvě branky, aby předstihli Irák. Ten ve svém posledním zápase prohrál se Saúdskou Arábií 0:2. Společně s Ománem měl po čtyřech bodech, shodovalo se i celkové skóre 4:5. Jejich vzájemný zápas navíc skončil 1:1.
Podle regulí je dalším rozhodujícím faktorem fair play.
A v této kategorii by měl Omán navrch. Nebýt Al-Šaksího oslavy – za svlečení dresu dostal žlutou kartu.
Až do 84. minuty totiž platilo: Omán nasbíral sedm žlutých, zatímco Irák jich měl osm. Pokud by tento rozdíl zůstal zachován, Omán by postoupil.
Jenže najednou bylo srovnáno i poslední kritérium.
Organizátoři proto museli sáhnout k poslednímu bodu pravidel. O postupujícím rozhodoval los. Ten se uskutečnil v hotelu v Džiddě a štěstí se přiklonilo na stranu Ománu.
Al-Šaksího gól Omán do semifinále skutečně poslal. Kdyby si však šťastný střelec nechal dres na sobě, jeho tým by měl díky lepší bilanci žlutých karet postup jistý hned po závěrečném hvizdu.