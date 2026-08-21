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V Číně začíná olympiáda robotů. Záběry z nácviku zahájení připomínají Star Wars

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  13:08
Roboti se během Světových her humanoidních robotů utkají ve sportovních i...

Roboti se během Světových her humanoidních robotů utkají ve sportovních i praktických disciplínách. | foto: Profimedia.cz

Roboti se během Světových her humanoidních robotů utkají ve sportovních i...
Roboti se během Světových her humanoidních robotů utkají ve sportovních i...
Roboti se během Světových her humanoidních robotů utkají ve sportovních i...
Roboti se během Světových her humanoidních robotů utkají ve sportovních i...
12 fotografií
V Pekingu začíná v sobotu 22. srpna druhý ročník Světových her humanoidních robotů. Během pěti dnů stroje na Národním rychlobruslařském oválu předvedou sportovní výkony i schopnosti využitelné v běžném životě.

Robotí olympiáda je především obřím testem umělé inteligence a robotiky. Sportovní disciplíny prověří rychlost, rovnováhu a koordinaci, modelové situace zase samostatnost, jemnou motoriku a schopnost napravit chybu bez zásahu člověka.

Do Pekingu podle agentury Reuters míří rekordních 2056 robotů ze 666 týmů a 16 zemí. Vedle výrobců, univerzit a výzkumných institucí z Číny dorazí výpravy například z USA, Německa, Japonska či Brazílie. Domácí budou mít jasnou převahu: zastupuje je 641 týmů a 1975 strojů. Brazílie zase vyslala národní výběr složený z pěti družstev, která v minulosti ovládla robotické fotbalové šampionáty.

Program se oproti loňské premiéře rozrostl z 26 na 51 disciplín. Třicet z nich je sportovních, dalších 21 napodobuje skutečné pracovní situace. Humanoidi budou běhat sprinty a štafety, hrát fotbal či stolní tenis, tančit, zápasit, zvedat činky a přetahovat lano.

Čeká je také práce ve skladu, montáž, hotelová obsluha, hašení požárů nebo úkoly vyžadující přesné prsty, například sbírání fazolí a utahování šroubů. Většinu sportovních disciplín musejí zvládnout plně autonomně, bez dálkového ovládání.

Hry poutají pozornost už před zahájením. Sociální sítě v uplynulých dnech obletěly záběry robota, který při tréninku sprintu v plné rychlosti narazil do zdi. Stroj se zřítil k zemi, málem se přelomil vejpůl a začaly z něj létat jiskry.

Rozruch vyvolalo také video ze zkoušky zahajovacího ceremoniálu. Pochodující batalion robotů Booster T2 některým divákům připomínal bitevní droidy z filmové série Star Wars.

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Témata: Robot, Star Wars, Peking

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Francie vs. SlovenskoVolejbal - - 21. 8. 2026:Francie vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.02
  • -
  • 13.00
Kumstát vs. JianuTenis - Semifinále - 21. 8. 2026:Kumstát vs. Jianu //www.idnes.cz/sport
21. 8. 14:00
  • 1.30
  • -
  • 3.49
Stavanger vs. Frýdek-M.Hokej - - 21. 8. 2026:Stavanger vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
21. 8. 14:30
  • 1.80
  • 4.63
  • 3.26
Biel vs. PardubiceHokej - - 21. 8. 2026:Biel vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
21. 8. 16:00
  • 3.41
  • 4.10
  • 1.78
Mountfield HK vs. Moser Medical Graz 99ersHokej - - 21. 8. 2026:Mountfield HK vs. Moser Medical Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 1.41
  • 5.22
  • 5.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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