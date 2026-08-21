Robotí olympiáda je především obřím testem umělé inteligence a robotiky. Sportovní disciplíny prověří rychlost, rovnováhu a koordinaci, modelové situace zase samostatnost, jemnou motoriku a schopnost napravit chybu bez zásahu člověka.
Do Pekingu podle agentury Reuters míří rekordních 2056 robotů ze 666 týmů a 16 zemí. Vedle výrobců, univerzit a výzkumných institucí z Číny dorazí výpravy například z USA, Německa, Japonska či Brazílie. Domácí budou mít jasnou převahu: zastupuje je 641 týmů a 1975 strojů. Brazílie zase vyslala národní výběr složený z pěti družstev, která v minulosti ovládla robotické fotbalové šampionáty.
机器人跑太快不及刹车，撞上垫子后把腰折断了🤯 pic.twitter.com/wwJ4HfgiC5— 偏航 (@pianhangx) August 20, 2026
Program se oproti loňské premiéře rozrostl z 26 na 51 disciplín. Třicet z nich je sportovních, dalších 21 napodobuje skutečné pracovní situace. Humanoidi budou běhat sprinty a štafety, hrát fotbal či stolní tenis, tančit, zápasit, zvedat činky a přetahovat lano.
Čeká je také práce ve skladu, montáž, hotelová obsluha, hašení požárů nebo úkoly vyžadující přesné prsty, například sbírání fazolí a utahování šroubů. Většinu sportovních disciplín musejí zvládnout plně autonomně, bez dálkového ovládání.
A battalion of Booster T2s is getting ready for the World Humanoid Robot Games opening ceremony.— The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) August 18, 2026
Now in its 2nd year, the Games run Aug 22-26 in Beijing at the "Ice Ribbon" Olympic oval.
It's the biggest yet: ~2,056 robots from 660+ teams across 16 countries, competing in 51… pic.twitter.com/ZcIW3REPii
Hry poutají pozornost už před zahájením. Sociální sítě v uplynulých dnech obletěly záběry robota, který při tréninku sprintu v plné rychlosti narazil do zdi. Stroj se zřítil k zemi, málem se přelomil vejpůl a začaly z něj létat jiskry.
Rozruch vyvolalo také video ze zkoušky zahajovacího ceremoniálu. Pochodující batalion robotů Booster T2 některým divákům připomínal bitevní droidy z filmové série Star Wars.