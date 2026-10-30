„Doufám, že se mi podaří před operací co nejvíce zesílit, abych i po následném úbytku svalové hmoty na operované noze měla alespoň nějaké svaly, ze kterých budu moci při rehabilitaci vycházet,“ napsala Vonnová na sociálních sítích.
„Tvrdě na sobě dřu a užívám si chvíle, kdy to jde,“ doplnila.
Přestože se dvaačtyřicetiletá Američanka snaží zůstávat aktivní, blížící se operace jí přidělává starosti. „Upřímně, to odpočítávání je psychicky docela náročné, ale Chance (její pes) mi pomáhá soustředit se na přítomnost,“ svěřila se.
Do komentářů jí napsali povzbudivé vzkazy fanoušci i sportovci. „Jsme vždycky s tebou,“ napsala například rumunská tenistka Ana Bogdanová. Podporu vyjádřily také Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková či italská snowboardistka Lucia Dalmassová.
Trojnásobná olympijská medailistka se z vážné zlomeniny levé nohy zotavuje od února, kdy její olympijský sjezd skončil pádem. Následovalo pět operací a dlouhé měsíce rehabilitace. Šestý zákrok by měl být podle jejích slov poslední.
O pokrocích v léčbě pravidelně informuje na sociálních sítích. Postupně se vrátila k cestování a sportu. Na začátku října se pak objevila v seznamu lyžařů, kteří budou závodit za USA v další sezoně.