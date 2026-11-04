Burrageová se v posledním roce potýkala se zdravotními problémy a od loňska odehrála jen naprosté minimum zápasů, převážně na nižším okruhu ITF. Nyní se vrátila na hlavní turnaje WTA. V prvním kole svedla s domácí Vaišnáví Adkarovou vyrovnanou bitvu, nakonec však podlehla 6:3, 3:6 a 5:7. V dusném počasí se navíc natolik vyčerpala, že si v závěru utkání musela přivolat lékaře. Viditelně se třásla, zdravotníci jí kontrolovali tlak i hladinu kyslíku v krvi a chladili jí končetiny ledem. Zápas přesto dohrála.
Po porážce se ale nedočkala pochopení. Instagram jí zaplavily urážky mířené nejen na její výkon, ale i na rodinu. Nechyběly ani výhrůžky smrtí. Některé zprávy tenistka zveřejnila ve stories. „Tak to je pěkné přivítání zpátky na okruhu. Už si vzpomínám, proč jsem odešla,“ komentovala je hořce.
Na její příspěvek zareagovala také německá tenistka Eva Lysová, která veřejně vyzvala organizaci WTA k zásahu. „Kdy už s tím někdo něco udělá?“ zeptala se.
Jodie Burrage lost her match and look at the vile comments she received. Here are their Instagram handles so we can report and forward this to their families: @perfecto_choi @christianmigo__ @azerism3 @counselor_davy10 @garyesteppoffical - has a profile picture with his gf(?) https://t.co/vWzgt8Hh4V— J🐥 (@Jwta01) November 3, 2026
Burrageová na problém upozorňovala už loni po vyřazení v prvním kole Wimbledonu. Za velkou částí útoků podle ní stojí frustrovaní sázející diváci, kteří kvůli výsledkům zápasů přicházejí o peníze.
„Někteří mi přímo píší, že kvůli mně přišli o peníze. Takže část z nich určitě sází. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Jedinou další možností je, že jsou to prostě velmi špatní lidé,“ uvedla tehdy.
Podobnou zkušenost má i současná světová jednička Jelena Rybakinová. Ta letos v červnu po porážce na turnaji v londýnském Queen’s Clubu čelila takové vlně nenávisti, že si dočasně deaktivovala Instagram. Také ona vinila především neúspěšné sázkaře. Britka Katie Boulterová zase loni přiznala, že výhrůžky smrtí dostávala nejen ona, ale i její rodina.
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Už toho bylo dost! Rybakinová si po prohře smazala Instagram. Útočili na ni sázkaři
Rozsah problému potvrzují i čísla. Podle zprávy analytické společnosti Signify Group čelily tenistky v roce 2025 více než 12 tisícům urážlivých příspěvků na sociálních sítích, podobně jako o rok dříve. Za 42 procenty potvrzených útoků stáli frustrovaní sázkaři, kteří měli na svědomí dokonce 59 procent nejzávažnějších případů.
Boj proti internetové šikaně přesto přináší dílčí výsledky. Podle BBC se díky systému využívajícímu umělou inteligenci podařilo odstranit 66 procent nejzávažnějších útoků. Nejtěžší případy řešila police. WTA však upozorňuje, že bez trvalé spolupráce vedení sociálních sítí, policie a sázkových společností se situace výrazně nezlepší. Tenisté například volali po zavedení povinného ověřování totožnosti na sociálních sítích.