Už vím, proč jsem odešla, zoufá si tenistka. Po návratu na kurty jí znovu hrozí smrtí

Autor:
  16:23
Britská tenistka Jodie Burrage

Britská tenistka Jodie Burrage | foto: Profimedia.cz

Britská tenistka Jodie Burrage
Britka Jodie Burrageová se napřahuje k úderu ve druhém kole US Open.
Barbora Krejčíková přijímá gratulace od Jodie Burrageové.
Petra Kvitová (vlevo) gratuluje na turnaji v Austinu své přemožitelce Jodie...
5 fotografií
Návrat na tenisové kurty Jodie Burrageové pořádně zhořkl. Britská hráčka se po dlouhých měsících znovu představila v hlavní soutěži dvouhry na okruhu WTA, místo uvítání se ale dočkala nenávistných zpráv a výhrůžek smrtí. Sedmadvacetiletá hráčka se rozhodla zveřejnit, co jí po porážce v prvním kole turnaje v indickém Čennaí chodilo na sociální sítě.

Burrageová se v posledním roce potýkala se zdravotními problémy a od loňska odehrála jen naprosté minimum zápasů, převážně na nižším okruhu ITF. Nyní se vrátila na hlavní turnaje WTA. V prvním kole svedla s domácí Vaišnáví Adkarovou vyrovnanou bitvu, nakonec však podlehla 6:3, 3:6 a 5:7. V dusném počasí se navíc natolik vyčerpala, že si v závěru utkání musela přivolat lékaře. Viditelně se třásla, zdravotníci jí kontrolovali tlak i hladinu kyslíku v krvi a chladili jí končetiny ledem. Zápas přesto dohrála.

Po porážce se ale nedočkala pochopení. Instagram jí zaplavily urážky mířené nejen na její výkon, ale i na rodinu. Nechyběly ani výhrůžky smrtí. Některé zprávy tenistka zveřejnila ve stories. „Tak to je pěkné přivítání zpátky na okruhu. Už si vzpomínám, proč jsem odešla,“ komentovala je hořce.

Na její příspěvek zareagovala také německá tenistka Eva Lysová, která veřejně vyzvala organizaci WTA k zásahu. „Kdy už s tím někdo něco udělá?“ zeptala se.

Burrageová na problém upozorňovala už loni po vyřazení v prvním kole Wimbledonu. Za velkou částí útoků podle ní stojí frustrovaní sázející diváci, kteří kvůli výsledkům zápasů přicházejí o peníze.

„Někteří mi přímo píší, že kvůli mně přišli o peníze. Takže část z nich určitě sází. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Jedinou další možností je, že jsou to prostě velmi špatní lidé,“ uvedla tehdy.

Podobnou zkušenost má i současná světová jednička Jelena Rybakinová. Ta letos v červnu po porážce na turnaji v londýnském Queen’s Clubu čelila takové vlně nenávisti, že si dočasně deaktivovala Instagram. Také ona vinila především neúspěšné sázkaře. Britka Katie Boulterová zase loni přiznala, že výhrůžky smrtí dostávala nejen ona, ale i její rodina.

Už toho bylo dost! Rybakinová si po prohře smazala Instagram. Útočili na ni sázkaři

Rozsah problému potvrzují i čísla. Podle zprávy analytické společnosti Signify Group čelily tenistky v roce 2025 více než 12 tisícům urážlivých příspěvků na sociálních sítích, podobně jako o rok dříve. Za 42 procenty potvrzených útoků stáli frustrovaní sázkaři, kteří měli na svědomí dokonce 59 procent nejzávažnějších případů.

Boj proti internetové šikaně přesto přináší dílčí výsledky. Podle BBC se díky systému využívajícímu umělou inteligenci podařilo odstranit 66 procent nejzávažnějších útoků. Nejtěžší případy řešila police. WTA však upozorňuje, že bez trvalé spolupráce vedení sociálních sítí, policie a sázkových společností se situace výrazně nezlepší. Tenisté například volali po zavedení povinného ověřování totožnosti na sociálních sítích.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Rennes vs. PireusFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Rennes vs. Pireus //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 3.20
  • 3.10
Samson vs. MonnetováTenis - Osmifinále - 4. 11. 2026:Samson vs. Monnetová //www.idnes.cz/sport
4. 11. 17:00
  • 1.62
  • -
  • 2.17
SBŠ Ostrava vs. GironaBasketbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:SBŠ Ostrava vs. Girona //www.idnes.cz/sport
4. 11. 17:15
  • 7.42
  • 24.30
  • 1.06
Artis Brno vs. BohemiansFotbal - 11. kolo - 4. 11. 2026:Artis Brno vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
4. 11. 18:00
  • 2.49
  • 3.32
  • 2.74
Fenerbahce vs. LiverpoolFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Fenerbahce vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4. 11. 18:45
  • 6.00
  • 5.41
  • 1.46
AEK Atény vs. Real MadridFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4. 11. 18:45
  • 12.10
  • 7.41
  • 1.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Mladí slávisté zdolali Arsenal, v Youth League vyhráli i počtvrté

ilustrační snímek

Slávističtí fotbalisté zdolali ve 4. kole Youth League doma Arsenal 1:0, vyhráli i čtvrté utkání v soutěži a s předstihem si zajistili postup do vyřazovací fáze. Gólem v první minutě nastaveného času...

4. listopadu 2026  16:34

Už vím, proč jsem odešla, zoufá si tenistka. Po návratu na kurty jí znovu hrozí smrtí

Britská tenistka Jodie Burrage

Návrat na tenisové kurty Jodie Burrageové pořádně zhořkl. Britská hráčka se po dlouhých měsících znovu představila v hlavní soutěži dvouhry na okruhu WTA, místo uvítání se ale dočkala nenávistných...

4. listopadu 2026  16:23

PŘEHLEDNĚ: Bojkotující Češi, shovívaví Slováci. Jak se země staví k návratu Rusů?

Ruští hokejisté skousávají porážku na Světovém poháru s Kanadou.

Proti pátečnímu verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který s okamžitou platností povolil návrat ruských sportovců na světové hokejové šampionáty, se zvedla vlna nevole. Většina...

4. listopadu 2026  15:51

Trenér Priske: Když nevyhráváme, tlak se zvyšuje. Teď půjde o hodně

Sparťanský trenér Brian Priske

Vinou špatných výsledků z posledního období se Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů, ocitá pod čím dál větším tlakem. A to má v následujících čtyřech dnech s týmem před sebou mnohem těžší...

4. listopadu 2026  15:23

Vy snad nechcete, abychom se vrátili? Ruská hvězda NHL vyjela na reportéra

Ruský útočník Kirill Kaprizov v akci proti Philadelphii.

Veškeré dění kolem návratu ruských hokejistů na mezinárodní turnaje se rozebírá také v zámoří. Před zápasem Minnesoty ve Philadelphii se k propíranému tématu vyjádřil i Kirill Kaprizov, kterého...

4. listopadu 2026  15:18

Plzeň je v Lilleströmu favorit, myslí si Fillo. V Norsku ho překvapila obliba fotbalu

Martin Fillo při předzápasovém programu k 15. výročí prvního titulu Plzně.

V norském Stavangeru strávil tři roky. Poznal tamní fotbal i život a do země svého prvního zahraničního angažmá, na nějž se vydal z Plzně, se rád vrací. Dnes čtyřicetiletý Martin Fillo působí jako...

4. listopadu 2026  15:15

Synové hrdinů z Nagana spolu? Ve Slovanu se možná potkají Hejduk s Čalounem

Hokejisté Matyáš a Lukáš (ve žlutém) Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026,...

Slavná příjmení Čaloun a Hejduk v jednom týmu? Ne Jan a Milan, dvě hokejové legendy, dva olympijští vítězové, dva spoluhráči, dva kamarádi, dva ústečtí rodáci, nýbrž jejich synové se můžou potkat v...

4. listopadu 2026

Běžkyně Mäki v Praze závodila s tramvají. Zavolejte policii, žádal manžel

Kristiina Sasínek Mäki se připravuje na sprint za tramvají.

Česká atletka Kristiina Sasínek Mäki si zajímavým způsobem zpestřila přípravu. Na Instagramu se objevilo video z pražských ulic, na kterém beží za jedoucí tramvají.

4. listopadu 2026

Riga FC – Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Jablonecký obránce Dušan Pavlovič si hlídá míč před Emmanuelem Ayaosim ze...

Jablonec se ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy představí na hřišti lotyšské Rigy. Oba týmy po nepovedeném víkendu usilují o první vítězství v soutěži. Kde čtvrteční utkání sledovat živě, jaká je...

4. listopadu 2026  14:58

Přibylo jedno nové obvinění ve fotbalové korupční kauze, celkem je stíháno 33 lidí

V rozsáhlé kauze fotbalové korupce týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů byl obviněn další člověk, stíhání přibylo v moravskoslezské větvi případu. Obviněn byl z podplácení, stíhání je...

4. listopadu 2026  14:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia narazí na skálu z Arsenalu. Bielsa ho odmítl, šanci mu přihrál i záškolák

Gabriel slaví vítězství Arsenalu po skončení zápasu proti Crystal Palace.

Kdo ví, jestli by jeho kariéra nabrala podobný směr nebýt jednoho neposlušného studenta, s nímž se kdysi potkal ve stejném týmu. Gabriel Magalhaes, současná opora zadních řad Arsenalu, středečního...

4. listopadu 2026  14:30

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

4. listopadu 2026  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.