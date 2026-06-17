Jelenu Rybakinovou na Instagramu sleduje přes 900 tisíc lidí, po nedávné porážce na turnaji v Queen’s Clubu se na ni ale podle jejích slov snesla vlna negativních reakcí. Tenistka kvůli nim nejprve svůj účet smazala, později ho obnovila s omezenými komentáři.
„Obvykle si komentářů nevšímám, ale tentokrát už toho bylo dost,“ uvedla Rybakinová během mediálního dne před turnajem v Berlíně, do kterého nastoupí ve čtvrtek.
Nejvíce zpráv podle ní přicházelo od lidí, kteří přišli o peníze v sázkách na její zápasy. „Myslím, že pokud se lidé nedokážou ovládat, protože prohráli peníze, bylo by lepší jim možnost komentovat zakázat,“ prohlásila.
After disabled comments after RG loss, next step:— Sebastien G. (@sebsharfam2) June 12, 2026
Elena Rybakina Instagram account is disabled..... pic.twitter.com/RZD8HlXRxV
Tenistka zároveň přiznala, že sociální sítě omezuje dlouhodobě. „Člověk si to někdy ani neuvědomí, ale postupně začnou zabírat příliš velký prostor v životě,“ řekla.
Rybakinová letos ovládla Australian Open, triumfovala také ve Stuttgartu a v Indian Wells došla do finále. Ačkoliv jí úvod do letní části sezony nevyšel podle představ a v Londýně vypadla už ve druhém kole, na zelených kurtech patří dlouhodobě k nejsilnějším hráčkám. V roce 2022 dokonce ovládla Wimbledon.
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O možném útoku na pozici světové jedničky, kterou drží Aryna Sabalenková, ale v úvodu travnaté části tenisového roku nepřemýšlí. „Poslední dobou mé výsledky nebyly nejlepší. Teď je důležité dát si čas. Na okruhu je spousta výborných hráček a člověk se musí soustředit hlavně na sebe. Uvidíme, co se stane,“ dodala.