Už toho bylo dost! Rybakinová si po prohře smazala Instagram. Útočili na ni sázkaři

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  17:48
Světová dvojka Jelena Rybakinová omezila svou činnost na sociálních sítích. Dokonce nakrátko svůj Instagram deaktivovala. Důvodem byla nevídaná vlna kritiky, která se na ní snesla kvůli prohře na posledním turnaji.
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová podává v semifinále Wimbledonu.

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová podává v semifinále Wimbledonu. | foto: AP

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová hraje forhend v semifinále Wimbledonu.
Jelena Rybakinová z Kazachstánu během utkání s Karolínou Plíškovou na turnaji v...
Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.
Jelena Rybakinová hraje forhend ve finále turnaje ve Stuttgartu.
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Jelenu Rybakinovou na Instagramu sleduje přes 900 tisíc lidí, po nedávné porážce na turnaji v Queen’s Clubu se na ni ale podle jejích slov snesla vlna negativních reakcí. Tenistka kvůli nim nejprve svůj účet smazala, později ho obnovila s omezenými komentáři.

„Obvykle si komentářů nevšímám, ale tentokrát už toho bylo dost,“ uvedla Rybakinová během mediálního dne před turnajem v Berlíně, do kterého nastoupí ve čtvrtek.

Nejvíce zpráv podle ní přicházelo od lidí, kteří přišli o peníze v sázkách na její zápasy. „Myslím, že pokud se lidé nedokážou ovládat, protože prohráli peníze, bylo by lepší jim možnost komentovat zakázat,“ prohlásila.

Tenistka zároveň přiznala, že sociální sítě omezuje dlouhodobě. „Člověk si to někdy ani neuvědomí, ale postupně začnou zabírat příliš velký prostor v životě,“ řekla.

Rybakinová letos ovládla Australian Open, triumfovala také ve Stuttgartu a v Indian Wells došla do finále. Ačkoliv jí úvod do letní části sezony nevyšel podle představ a v Londýně vypadla už ve druhém kole, na zelených kurtech patří dlouhodobě k nejsilnějším hráčkám. V roce 2022 dokonce ovládla Wimbledon.

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O možném útoku na pozici světové jedničky, kterou drží Aryna Sabalenková, ale v úvodu travnaté části tenisového roku nepřemýšlí. „Poslední dobou mé výsledky nebyly nejlepší. Teď je důležité dát si čas. Na okruhu je spousta výborných hráček a člověk se musí soustředit hlavně na sebe. Uvidíme, co se stane,“ dodala.

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