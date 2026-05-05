Právě standardky Brighton v této sezoně trápí. Padla z nich více než třetina všech gólů, které tým inkasoval. Hürzeler proto hledal způsob, jak hráčům pomoci lépe zvládat souboje v přehuštěném prostoru.
„Hodně jsme mluvili o standardních situacích, blokování a nových trendech v Premier League. Snažili jsme se tomu přizpůsobit. Nechci, aby nás lidé pořád vnímali jen jako hodný klub. V některých momentech musíte být v osobních soubojích opravdu odolní,“ řekl Hürzeler.
Podle něj se fotbal může inspirovat i mimo vlastní prostředí. „Bojovník MMA je neustále v soubojích jeden na jednoho. Pořád musí hledat způsob, jak soupeře porazit. Snažíme se brát si nápady i z jiných sportů a tohle byl jeden z nich,“ vysvětlil trenér.
Brighton podle Hürzelera nepatří mezi týmy, které by soupeře přehrávaly výškou nebo silou. O to víc musí hledat jiné cesty, jak se prosadit. „Musíme přijít na způsoby, jak proti vyšším týmům neprohrávat tak snadno,“ uvedl nejmladší trenér současné Premier League, který je známý svým novátorským přístupem. Sám v minulosti trénoval s britským boxerem Harlemem Eubankem.
Bojovníkem MMA, který se objevil na tréninku Brightonu, byl bývalý německý fotbalista Christian Eckerlin. Kariéru na hřišti ukončil před necelými sedmi lety, poté se přesunul k MMA a stal se šampionem welterové i střední váhy v několika německých organizacích.