Sám španělský mistr světa měl na výhře velký podíl. Během pouhých tří minut na začátku druhého poločasu připravil dvě branky a po závěrečném hvizdu si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání.
Po zápase se na Instagramu vrátil k dřívějšímu výroku Maria Leminy, který se před zápasem znovu začal šířit na sociálních sítích. Záložník tureckého celku v srpnu 2025 dostal otázku, koho považuje za lepšího fotbalistu, jestli Leroye Saného, nebo právě Yamala.
Jeho tehdejší odpověď španělskou hvězdu příliš nešetřila. „Kdo je Lamine Yamal? Neznám ho, znám Saného,“ prohlásil Lemina.
Nyní mu Yamal odpověděl především předvedenou hrou. Po vyrovnané první půli nejprve připravil hlavičku pro Fermína Lópeze a o chvíli později předvedl povedenou individuální akci, na jejímž konci naservíroval míč Anthonymu Gordonovi.
|
Viking obral oslabený Bayern, Inter padl s Bruggami. Barcelona otočila mač v Turecku
Po utkání pak zveřejnil fotografii s trofejí pro nejlepšího hráče zápasu a přidal k ní provokativní větu: „Už mě zná?“ Narážel tím přímo na Leminu a jeho loňská slova.
Do celé výměny se zapojil také Yamalův spoluhráč Raphinha. Pod příspěvkem španělského mladíka přidal komentář, kterým si z celé situace rovněž udělal legraci. „Myslím, že už tě zná,“ vzkázal mu brazilský reprezentant.
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat ani ze strany samotného Leminy. Záložník Galatasaraye po zápase uznal Yamalovy kvality a na sociálních sítích mu pogratuloval. „Samozřejmě, že tě znám. Moje malá je do tebe blázen. Gratuluji,“ napsal s odkazem na svou dceru.