Už jsem nechtěla být potichu. Taschlerová mluví o tlaku a nevhodných komentářích

  20:29
Krasobruslařští sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi mají za sebou svou druhou olympijskou účast. V Miláně se probojovali mezi patnáct nejlepších tanečních párů na ledě. Právě Natálie ale v listopadu loňského roku otevřeně přiznala, že se potýká s poruchou příjmu potravy. Nyní se ke svému příběhu vrací podrobněji.
Natálie Taschlerová se připravuje na vystoupení se svým partnerem Filipem...

Natálie Taschlerová se připravuje na vystoupení se svým partnerem Filipem Taschlerem před rytmickým tancem na zimních olympijských hrách. (9. února 2026) | foto: AP

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová
Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...
Natálie Taschlerová a Filip Taschler reprezentující Českou republiku v...
Krasobruslařka Natálie Taschlerová pózuje v olympijské kolekci pro ZOH 2026.
O tlaku na dokonalost v krasobruslení, zkušenostech s poruchou příjmu potravy i o nevhodných komentářích mluvila v rozhovoru pro Nutri podcast Markéty Gajdošové.

„Hlavní myšlenkou mého videa bylo si ulevit a konečně přestat předstírat, že se nic neděje a zavírat před tím oči. Zároveň jsem ale chtěla pomoct spoustě holek, které jsou kolem mě nebo mě sledují,“ vysvětlila, proč se na podzim rozhodla sdílet své soukromí.

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Podle Taschlerové se poruchy příjmu potravy mezi krasobruslařkami vyskytují velmi často.

„Už jsem nechtěla být potichu. Chtěla jsem trochu udeřit zpátky vůči urážlivým komentářům, které byly neúnosné. Každý den se s tím vypořádávám a každý den je pro mě malé vítězství,“ dodala.

Právě komentáře mířící na fyzický vzhled označuje za jeden z faktorů, které její problémy s jídlem prohloubily. „V roce 2023 měl brácha únavovou zlomeninu obratle a spousta lidí si myslela, že jsem mu ta záda zlomila já. Vytvořilo to ve mně obrovský pocit studu, že já jsem ten problém. Že za nic nestojím. Rozjelo to hodně negativních myšlenek,“ popisuje.

Taschlerovi v rytmickém tanci čtrnáctí, Mrázkovi se při premiéře nevyhnuli chybě

Silně na ni zapůsobil i jeden z mediálních výstupů. „Vyšel článek, kde mě porovnávali s ruskou tanečnicí. Titulek zněl, jestli je to o síle, nebo kráse. A já v tom nebyla ta krása. Psali, že mám lepší bruslení, projev i charisma, ale že ona je hubeňoučká, takže všechno působí lehčeji. A padla tam věta, že česká krasobruslařka je prostě příliš těžká a kdyby s tím něco udělala, může být na jiném levelu. To vám udělá strašný bordel v hlavě,“ přiznává.

Krasobruslení na ZOH 2026: program, kdy jedou Češi, kde soutěže sledovat

„Spousta lidí si neuvědomuje, jakou sílu slova mají. Stačí jeden komentář a ten si v sobě nesete roky,“ říká. Mladším sportovkyním proto vzkazuje, aby měly kolem sebe správné lidi a neztrácely cestu k sobě samým. „Je důležité nevzdávat vztah ke svému tělu i k vlastnímu nastavení.“

V Miláně obsadili Taschlerovi 15. místo. Oproti olympijské premiéře v Pekingu si tak polepšili o jednu příčku.

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

Muchová se v Dauhá probila až do finále, poslední sokyní bude Mboková

Karolína Muchová během semifinále v Dauhá

Karolína Muchová postoupila posedmé v kariéře do finále turnaje WTA Tour. Čtrnáctá nasazená česká tenistka v Dauhá zdolala v semifinále Marii Sakkariovou z Řecka 3:6, 6:4, 6:1 a o titul se utká s...

13. února 2026  20:12

Dobrá lekce, ale nervózní jsem nebyl, řekl Pastrňák. Z Jílka má radost

David Pastrňák se raduje s Ondřejem Palátem z gólu proti Francii.

Od našeho zpravodaje v Itálii Jeho gól na 3:3 uklidnil divoké utkání s Francií. Pak už začali čeští hokejisté dominovat a ve druhém zápase na olympiádě si připsali první body za výhru 6:3. „Ale já nervózní nebyl,“ pronesl...

13. února 2026

Česko - Švédsko 0:2. Hokejistky na medaili nedosáhnou, končí ve čtvrtfinále

České hokejistky smutní po vyřazení z olympiády ve čtvrtfinále. (13. února 2026)

České hokejistky se loučí s Milánem, tažení za olympijskou medailí končí stejně jako před čtyřmi lety neúspěšně. Ve čtvrtfinále nedokázaly vyzrát na výborně připravené Švédky, kterým podlehly těsně...

13. února 2026  19:42

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se třikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek a...

13. února 2026  19:33

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

13. února 2026  19:17

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Francii ve druhém zápase olympiády

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na olympijských hrách proti Francii, který po komplikacích ve druhé třetině vyhráli 6:3. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším...

13. února 2026  19:16

Jílkova cesta ke zlatému pokladu. Jak se zázračný teenager vyšplhal mezi legendy

Metoděj Jílek před závodem v rychrobruslení na 10 kilometrů. (13. února 2026)

Z obrovského příslibu se během jednoho roku stal rychlobruslař Metoděj Jílek sportovní modlou. Vše šlo postupně. Pódium ve Světovém poháru, první světová medaile, celkový triumf na dlouhých tratích,...

13. února 2026  19:11

Česko - Francie 6:3. Divoký duel, ztracený dvougólový náskok. Hokejisté přesto slaví

Čeští hokejisté oslavují Nečasův gól v utkání proti Francii. (13. února 2026)

Na výhru se nadřeli. Asi více, než by chtěli. Důležité tři body ale čeští hokejisté mají, ve druhém zápase na olympijském turnaji si poradili s Francií 6:3. V úvodu prostřední části promarnili...

13. února 2026  19:07

7. den ZOH 2026 ONLINE: Jílek získal vytoužené zlato, Adamczyková má stříbro

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek oslavuje zlatou medaili na trati 10 000 metrů.

Česká výprava na zimních olympijských hrách v Itálii získala v pátek dvě další medaile! Nejprve se o stříbro postarala Eva Adamczyková v závodě snowboardcrossařek. Ten nejcennější kov pak v podvečer...

13. února 2026  15:40,  aktualizováno  19:05

Hodnotné vítězství, teda medaile… smála se Adamczyková. Těší se na steak

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Chybělo málo a do medailových bojů by vůbec nezasáhla. V osmifinále snowboardcrossového olympijského klání v Livignu měla Eva Adamczyková namále, postup z druhého místa uhájila o pouhých šest setin...

13. února 2026  18:43

Jílek je olympijským šampionem! Ovládl rychlobruslařskou trať na 10 000 metrů

Metoděj Jílek oslavuje olympijské vítězství v rychlobruslení na 10 000 metrů....

Česká republika slaví na zimních olympijských hrách další zlatou medaili. V Miláně ji v závodě na 10 000 metrů vybojoval devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek. Nejdelší trati dominoval v čase...

13. února 2026  14:30,  aktualizováno  18:33

Ukrajinský skeletonista na hrách končí, jeho vyloučení potvrdila arbitráž

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč míří k zasedání sportovní...

Arbitrážní soud pro sport CAS zamítl odvolání skeletonisty Vladyslava Heraskevyče proti diskvalifikaci z olympijských her kvůli helmě s portréty zabitých Ukrajinců. Podle CAS je vyřazení ukrajinského...

13. února 2026  18:29

