O tlaku na dokonalost v krasobruslení, zkušenostech s poruchou příjmu potravy i o nevhodných komentářích mluvila v rozhovoru pro Nutri podcast Markéty Gajdošové.
„Hlavní myšlenkou mého videa bylo si ulevit a konečně přestat předstírat, že se nic neděje a zavírat před tím oči. Zároveň jsem ale chtěla pomoct spoustě holek, které jsou kolem mě nebo mě sledují,“ vysvětlila, proč se na podzim rozhodla sdílet své soukromí.
Podle Taschlerové se poruchy příjmu potravy mezi krasobruslařkami vyskytují velmi často.
„Už jsem nechtěla být potichu. Chtěla jsem trochu udeřit zpátky vůči urážlivým komentářům, které byly neúnosné. Každý den se s tím vypořádávám a každý den je pro mě malé vítězství,“ dodala.
Právě komentáře mířící na fyzický vzhled označuje za jeden z faktorů, které její problémy s jídlem prohloubily. „V roce 2023 měl brácha únavovou zlomeninu obratle a spousta lidí si myslela, že jsem mu ta záda zlomila já. Vytvořilo to ve mně obrovský pocit studu, že já jsem ten problém. Že za nic nestojím. Rozjelo to hodně negativních myšlenek,“ popisuje.
Silně na ni zapůsobil i jeden z mediálních výstupů. „Vyšel článek, kde mě porovnávali s ruskou tanečnicí. Titulek zněl, jestli je to o síle, nebo kráse. A já v tom nebyla ta krása. Psali, že mám lepší bruslení, projev i charisma, ale že ona je hubeňoučká, takže všechno působí lehčeji. A padla tam věta, že česká krasobruslařka je prostě příliš těžká a kdyby s tím něco udělala, může být na jiném levelu. To vám udělá strašný bordel v hlavě,“ přiznává.
„Spousta lidí si neuvědomuje, jakou sílu slova mají. Stačí jeden komentář a ten si v sobě nesete roky,“ říká. Mladším sportovkyním proto vzkazuje, aby měly kolem sebe správné lidi a neztrácely cestu k sobě samým. „Je důležité nevzdávat vztah ke svému tělu i k vlastnímu nastavení.“
V Miláně obsadili Taschlerovi 15. místo. Oproti olympijské premiéře v Pekingu si tak polepšili o jednu příčku.