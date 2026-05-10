Už dokázal všechno. Hamilton by měl pustit místo mladším, tvrdí Schumacher

Schumacher o dalším působení obou veteránů promluvil v podcastu Backstage Boxengasse, kde hodnotil aktuální dění v F1 i nástup nové generace pilotů. Právě ta podle něj ukazuje, že budoucnost šampionátu už patří jiným jménům. Zmínil například Andreu Kimiho Antonelliho, Olivera Bearmana nebo Franca Colapinta.
|
Odstavte ho! Montoya se pustil do Maxe Verstappena. Chce pro něj přísnější trest
„Hamilton a Alonso si ve formuli 1 užili skvělé časy. Myslím ale, že přišla chvíle, aby po sezoně opustili své kokpity a dali příležitost mladším jezdcům,“ řekl Schumacher.
Nejvíce se přitom zastavil právě u Hamiltona, který letos absolvuje svou druhou sezonu ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zatím podle Schumachera nedokáže držet krok se svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
„Když se podíváme na sezonu jako celek, proti Leclercovi podle mě nemá šanci,“ uvedl Schumacher po závodním víkendu v Miami. Hamilton v nedělní velké ceně dojel šestý, zatímco Leclerc bojoval o pódium, a nakonec po chybách a penalizaci skončil osmý.
Padesátiletý bývalý závodník a bratr legendárního Michaela Schumachera zároveň připustil, že jeho slova vyvolají kontroverzi. „Vím, že mě někteří lidé za to budou nenávidět,“ řekl. Zároveň ale zdůraznil, že Hamilton už ve formuli 1 dosáhl prakticky všeho.
„Lewis dokázal všechno, co mohl. Je jedním z nejúspěšnějších jezdců historie a zaslouží si obrovský respekt. Ale všechno jednou končí a podle mě nastal čas dát šanci další generaci,“ dodal Schumacher.
Právě ve Ferrari podle něj čeká několik talentovaných náhradníků. Jako ideálního kandidáta zmínil Bearmana, který prošel juniorským programem italské stáje a letos podává solidní výkony v barvách Haasu.