Uvidí ji fanoušci ještě hrát? Bartyová promluvila o návratu na kurty

Bartyová šokovala tenisový svět 23. března 2022, kdy oznámila konec kariéry. Bylo jí pouhých 25 let a jen několik týdnů předtím dominantně ovládla Australian Open. Jako důvody tehdy uvedla ztrátu motivace, psychické i fyzické vyčerpání a pocit, že splnila vše, co si v tenise předsevzala.
Krátce poté se provdala za dlouholetého partnera, golfistu Garryho Kissicka. O rok později se jim narodil syn Hayden a loni do rodiny přibyla dcera Jordan.
Přestože bývalá tenisová hvězda působí spokojeně a k tenisu se vrací už jen příležitostně při exhibicích, otázkám na možný comeback se nevyhne.
Naposledy odpovídala během surfingového šampionátu Bonsoy Gold Coast Pro. Tentokrát však byla velmi stručná. „Bez šance,“ reagovala na dotaz, zda by se mohla vrátit k profesionálnímu tenisu.
Bartyová Během kariéry získala tři grandslamové tituly ve dvouhře: v roce 2019 vyhrála Roland Garros, v roce 2021 Wimbledon, když ve finále porazila Češku Karolínu Plíškovou, a v roce 2022 ovládla Australian Open. Právě triumf v Melbourne byl mimořádný. Stala se první Australankou po 44 letech, která ovládla domácí grandslam. Celkem strávila více než 100 týdnů na pozici světové jedničky.
|
Sestry Williamsovy i Pellegriniová. Které sportovkyně inspirovaly panenku Barbie?