Vadí mu především Martínezovo gesto z letošního mistrovství světa. Po semifinálovém vítězství Argentiny 2:1 nad Anglií totiž několik argentinských reprezentantů včetně Martíneze zvedlo transparent s nápisem „Las Malvinas son Argentinas“, tedy „Falklandy jsou argentinské“. Událost vyvolala velkou kontroverzi a argentinská fotbalová asociace za ni dostala pokutu 235 tisíc liber. Samotný obránce potrestán nebyl.
„Žije v naší zemi, a přitom na mistrovství světa tancuje s argentinskou vlajkou. Co to dělá?“ nechápal Butt v pořadu Piers Morgan Uncensored. Podle něj Martínez nemůže očekávat podporu fanoušků, když se mu nedaří na hřišti a zároveň se dostává do podobných sporů.
Bývalý záložník se pozastavil také nad tím, že Martínez po porážce 0:2 s Atlétikem Madrid kritizoval klubové vedení a jeho přístup k přestupům. Buttovi vadí, že obránce veřejně komentuje práci lidí v klubu, přestože sám podle něj nepodává přesvědčivé výkony.
„Má tu drzost jít do rozhovoru a kritizovat lidi z vedení kvůli přestupům, přestože sám nehraje dobře. A pokud by klub přiváděl nové hráče, měl by si dávat pozor. Patří totiž mezi ty, které by mohli nahradit jako první,“ prohlásil.
Nespokojený byl také s Martínezovým vyloučením v utkání proti Chelsea, které United prohráli 0:2. Argentinský stoper zasáhl loktem Morgana Rogerse a po zásahu rozhodčího zamířil předčasně do sprch. Butt mu vyčetl, že situaci nezvládl.
Nejostřejší slova si ale někdejší hráč United nechal na závěr. „Za mé éry by mu úplně utrhli hlavu. Všichni by se ho ptali, kdo si myslí, že je, když takhle mluví o spoluhráčích a sám předvádí takové výkony. A i kdyby byl nejlepším hráčem Evropy, stejně nemá právo takhle mluvit o ostatních,“ uvedl Butt.
Podle něj se navíc výrazně změnil i vztah fanoušků k argentinskému obránci. Z hráče, kterého příznivci dříve milovali, se podle Butta stal fotbalista, jehož odchod si část z nich přeje. Bývalý záložník se dokonce přiklonil k názoru, že by Martínez neměl být součástí kádru trenéra Michaela Carricka.