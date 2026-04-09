Útoky kvůli váze a kyberšikana. Olympijská šampionka zvažovala konec kariéry

Devatenáctiletá trojnásobná olympijská šampionka patří mezi nejpopulárnější sportovkyně v Číně. Právě obrovská pozornost ale podle ní přerostla v problém. Na sociálních sítích čelila v posledních měsících vlně kyberšikany, která se zaměřovala především na její vzhled a tělesnou hmotnost.
V rozhovoru pro čínský magazín Renwu popsala, že po olympijských hrách v Paříži prošlo její tělo přirozenými změnami. Začala menstruovat, což se podle jejích slov projevilo na váze, a to i přesto, že jedla minimálně.
„Po poslední olympiádě jsem přemýšlela o tom, že ukončím kariéru,“ přiznala. „Často jsem slýchala, že jsem tlustá. Bylo to pro mě hodně těžké.“
Případem se přitom začaly zabývat už i čínské úřady. Národní sportovní instituce potvrdila, že zahájila vyšetřování „škodlivých online útoků“ a spolupracuje s policií i regionálními orgány. Podle jejího vyjádření se na internetu objevily nejen urážky, ale i nepravdivé informace namířené proti mladé hvězdě a dalším skokankám.
Úřady zároveň upozornily na rostoucí problém takzvaného „toxického fanouškovství“, které často překračuje hranice a zasahuje do osobního života sportovců. Čchüan Chung-čchan patří k největším talentům své generace. První olympijské zlato získala už ve 14 letech na hrách v Tokiu, další dvě přidala v Paříži.
Její úspěchy z ní udělaly národní ikonu, zároveň ale přinesly i extrémní tlak. Fanoušci ji vyhledávají na veřejnosti, sledují v hotelech a detailně komentují její soukromí. I přes těžké období se nakonec rozhodla ve sportu zatím pokračovat.