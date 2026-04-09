Útoky kvůli váze a kyberšikana. Olympijská šampionka zvažovala konec kariéry

Autor:
  13:22
Jedna z největších hvězd světových skoků do vody se otevřeně rozpovídala o tlaku, který s sebou nesou sportovní úspěchy. Čínská skokanka Čchüan Chung-čchan přiznala, že kvůli urážkám na internetu a poznámkám o své váze zvažovala konec kariéry.
Skoky do vody z desetimetrové věže na hrách v Tokiu podle očekávání ovládly Číňanky. Zlato získala čtrnáctiletá Čchüan Chung-čchan.

Číňanka Čchüan Chung-čchan na olympijských hrách v Paříži obhájila zlato ve...
Zleva Čchen Jü-si, Čchüan Chung-čchan a Kim Mi-re.
Číňanka Čchüan Chung-čchan při skoku do vody.
Čínský pár Čchen Jü-si (vpravo) a Čchüan Chung-čchan během skoků z...
23 fotografií

Devatenáctiletá trojnásobná olympijská šampionka patří mezi nejpopulárnější sportovkyně v Číně. Právě obrovská pozornost ale podle ní přerostla v problém. Na sociálních sítích čelila v posledních měsících vlně kyberšikany, která se zaměřovala především na její vzhled a tělesnou hmotnost.

V rozhovoru pro čínský magazín Renwu popsala, že po olympijských hrách v Paříži prošlo její tělo přirozenými změnami. Začala menstruovat, což se podle jejích slov projevilo na váze, a to i přesto, že jedla minimálně.

„Po poslední olympiádě jsem přemýšlela o tom, že ukončím kariéru,“ přiznala. „Často jsem slýchala, že jsem tlustá. Bylo to pro mě hodně těžké.“

Případem se přitom začaly zabývat už i čínské úřady. Národní sportovní instituce potvrdila, že zahájila vyšetřování „škodlivých online útoků“ a spolupracuje s policií i regionálními orgány. Podle jejího vyjádření se na internetu objevily nejen urážky, ale i nepravdivé informace namířené proti mladé hvězdě a dalším skokankám.

Úřady zároveň upozornily na rostoucí problém takzvaného „toxického fanouškovství“, které často překračuje hranice a zasahuje do osobního života sportovců. Čchüan Chung-čchan patří k největším talentům své generace. První olympijské zlato získala už ve 14 letech na hrách v Tokiu, další dvě přidala v Paříži.

Její úspěchy z ní udělaly národní ikonu, zároveň ale přinesly i extrémní tlak. Fanoušci ji vyhledávají na veřejnosti, sledují v hotelech a detailně komentují její soukromí. I přes těžké období se nakonec rozhodla ve sportu zatím pokračovat.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Macháč vs. SinnerTenis - - 9. 4. 2026:Macháč vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 6:6
  • 16.60
  • -
  • 1.02
Lehečka vs. BublikTenis - - 9. 4. 2026:Lehečka vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
9. 4. 15:00
  • 1.72
  • -
  • 2.18
Litvínov vs. Pardubice BHokej - - 9. 4. 2026:Litvínov vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
9. 4. 17:00
  • 1.30
  • 5.63
  • 6.77
Plíšková vs. AlexandrovováTenis - - 9. 4. 2026:Plíšková vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:00
  • 3.27
  • -
  • 1.35
Rayo Vallecano vs. AEK AtényFotbal - - 9. 4. 2026:Rayo Vallecano vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
9. 4. 18:45
  • 1.96
  • 3.32
  • 4.32
Porto vs. NottinghamFotbal - - 9. 4. 2026:Porto vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
9. 4. 21:00
  • 2.27
  • 3.10
  • 3.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.