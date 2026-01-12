Incident přišel jen několik hodin po vypadnutí ze třetího kola FA Cupu, kdy United nezvládli utkání proti Brightonu (1:2). Fernandes, který má na síti X přes 4,5 milionu sledujících, pak večer čelil dalšímu problému.
Na jeho profilu se objevil první podezřelý příspěvek: „Přidejte se k Macclesfield FC. Těším se na budoucnost.“ Zmíněný Macclesfield FC hrající šestou ligu přitom jen o den dříve senzačně vyřadil z poháru obhájce titulu Crystal Palace.
Krátce poté vydal oficiální účet Manchesteru United prohlášení, že Fernandesův profil byl hacknut a fanoušci by neměli reagovat na žádné příspěvky ani zprávy. Osoba stojící za útokem si ale z celé situace zjevně dělala legraci.
Na Fernandesově účtu se objevila odpověď „Dávejte si pozor na hackery“, následovaná dalšími bizarními vzkazy. Po krátké pauze pak přišla ironická otázka „Nebavíte se?“ a o pár minut později i snímek výsledkové tabule z Anfieldu, kde Liverpool v březnu 2023 porazil United 7:0.
Největší pozornost však vzbudil příspěvek mířící na vlastnickou strukturu klubu. Na Fernandesově profilu se objevil vzkaz „Zbavme se INEOS“, který okamžitě zaznamenal obrovské reakce fanoušků. Společnost INEOS patří siru Jimu Ratcliffovi, jenž je menšinovým vlastníkem klubu a zároveň má na starosti jeho fotbalové operace.
Zájem vyvolala i reakce na omluvný příspěvek osmnáctileté naděje United Shea Laceyho, který byl v zápase s Brightonem vyloučen. Z hacknutého účtu přišla lakonická odpověď: „Prostě to už nedělej, g.“ Účet zůstával aktivní ještě dlouho po půlnoci, zatímco klub se snažil situaci vyřešit.
Ještě před incidentem byl Fernandesův profil spíše nenápadný a sloužil hlavně k oficiální komunikaci. Aktivní je od roku 2019 a poslední oficiální příspěvek patřil oslavě jeho 300. zápasu za Manchester United.