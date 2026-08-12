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Útočník United si objednal stylistku ze zahraničí. Pomáhala mu uklidit šatník

Autor:
  15:24
PISTOLNÍK Joshua Zirkzee slaví svůj gól proti Wolverhamptonu.

PISTOLNÍK Joshua Zirkzee slaví svůj gól proti Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Joshua Zirkzee z Manchesteru United skóruje v duelu s Wolverhamptonem.
Joshua Zirkzee z Manchesteru United dotírá na Jordana Pickforda z Evertonu.
Brankář Senne Lammens z West Hamu boxuje míč před Joshuou Zirkzeem z...
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Fotbalista Joshua Zirkzee si potrpí na módu. Útočník Manchesteru United ale tentokrát zašel ještě o něco dál. Do Manchesteru si totiž pozval osobní stylistku až z Nizozemska, která mu udělala pořádek v šatníku a pomohla vytvořit nový styl.

Nizozemská stylistka Sydney Luchies celý proces zveřejnila na TikToku a její video okamžitě vzbudilo pozornost. „Joshua se mě zeptal, jestli bych mu mohla pomoct reorganizovat šatník, vytvořit trochu více prostoru pro nové věci a všechno hezky uspořádat,“ popsala Luchies.

A práce měla opravdu dost. Stylistka se pustila do rozsáhlého třídění oblečení, přičemž z fotbalistovy šatny postupně mizely věci, které už nenosí nebo je dokonce nikdy neměl na sobě. Kvalitnější kousky, které už Zirkzee nechce, plánuje stylistka prodat. Zbytek oblečení putoval na charitu.

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Pro nizozemského útočníka Luchies připravila také kompletní stylingovou spolupráci. Zeptala se ho, jak by se chtěl oblékat, následně vytvořila takzvaný moodboard, sestavila jednotlivé outfity a po jejich schválení oblečení objednala. Poté s ním v Manchesteru absolvovala zkoušku oblečení. A Zirkzee měl poměrně specifickou představu.

Chtěl vypadat jako rapper z 90. let, ale zároveň do outfitu dostat vlastní osobitý styl. „Myslím, že se nám to povedlo,“ uvedla stylistka po dokončení práce.

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