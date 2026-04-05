„Gratuluju klukům k postupu! Je to obrovský úspěch pro celý český fotbal. Jako vyjádření vděku jsem se za celý klub rozhodl darovat reprezentaci jednu z našich moderátorek,“ uvedl Kubáň na sociálních sítích.
Podpořil ho i kontroverzní politik a novinář Pavel Novotný, když při pátečním druholigovém zápase Ústí s Táborskem (4:0) vylezl na stožár umělého osvětlení vysoký 45 metrů.
„Mám strach z výšek. Dělal jsem machra, ale i v bezvětří se stožár hýbe. Městská policie na mě mávala, to na mě od jisté doby platí,“ líčil Novotný, který loni strávil tři měsíce ve vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele.
U reprezentace by rád viděl ústeckou Sabinu Jakšovou místo Nikoly Uhlířové, české miss 2016, která pro český tým nově natáčí. A právě na stožár vyvěsil dres s podobiznou Jakšové.
„Já osobně si myslím, že pokud má nějaká moderátorka fotbalu mezinárodní kvalitu, tak je to Sabina z Viagemu,“ přisadil si Kubáň. „Za poslední dva roky jsou na prvním, druhém i třetím místě sledovanosti naše moderátorky, logicky by měly točit i reprezentaci.“
Jenže národní tým angažoval Uhlířovou. Dosud pracovala jako cage girl v Oktagonu, ve fotbale je nováčkem.
A po finále baráže se na svém instagramovém profilu rozplývala: „Jsem pořád ještě plná dojmů. Dva zápasy, dva neuvěřitelné zážitky a atmosféra, která se nedá popsat slovy. Jsem neskutečně vděčná, že můžu být součástí české reprezentace a zažít tohle všechno takhle zblízka! Pro mě to byly první dva dny v téhle nové pracovní roli a upřímně? Lepší začátek jsem si ani nemohla přát! Naši fanoušci v zápase proti Irsku i proti Dánsku byli něco neuvěřitelného. Ta energie, emoce a podpora, přesně tohle dělá fotbal fotbalem.“
Všichni už jsou v Mexiku. A co moderátorky?