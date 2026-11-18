Z bývalého hráče Barcelony, Juventusu či Paris Saint-Germain se během pobytu ve vazbě stal silně věřící člověk. Po propuštění se dal na dráhu kazatele a nyní se svými kázáními cestuje po světě.
Čtyřiatřicetiletá modelka o rozchodu promluvila na Instagramu, kde se jí jeden z fanoušků zeptal, zda manžela doprovází na bohoslužby. „Nejsem věřící. Čím víc vidím, co dělá, tím víc se od toho všeho vzdaluji,“ odpověděla. „Ráda bych při té příležitosti upřesnila, že už spolu nějakou dobu nejsme. Právě z tohoto důvodu.“
Podle španělského televizního moderátora Javiho Hoyose už manželé zahájili rozvodové řízení. Mají spolu roční dceru Julietu. „Joana mi řekla, že se kvůli tomu vzdálil jí i jejich dceři a že se cítí sama,“ cituje Hoyose magazín Sun. Modelka podle něj manželovu víru v Boha chápe, jejich vztah však postupně ukončil fakt, že se jí věnuje více než vlastní rodině.
Třiačtyřicetiletý Alves se k rozchodu nevyjádřil. Na sociálních sítích většinou prezentuje záběry ze svých kázání. Poté, co Sanzová rozchod oznámila, ale zveřejnil snímek, na němž si v téměř úplné tmě na palubě letadla čte Bibli.
Dvojice se seznámila v roce 2015 a o dva roky uzavřela na Ibize manželství. V lednu 2023 Alvese zatkla policie kvůli obvinění ze znásilnění ženy v barcelonském nočním klubu, k němuž došlo měsíc před tím. Soud ho poté poslal do vazby. Sanzová tehdy uvažovala o rozvodu, nakonec mu ale dala druhou šanci a během procesu stála při něm.
Alves strávil ve vězení zhruba 14 měsíců. Před soudem tvrdil, že k pohlavnímu styku došlo se souhlasem ženy. V únoru 2024 ho však soud uznal vinným a uložil mu čtyři a půl roku vězení. Už o měsíc později ale byl Alves po složení kauce ve výši jeden milion eur propuštěn.
V březnu 2025 pak odvolací soud rozsudek zrušil a Alvese zprostil obžaloby. O tři dny později Sanzová oznámila, že spolu čekají první dítě.
|
Nova láska tenisové hvězdy? Jannik Sinner prý randí s italskou Miss World