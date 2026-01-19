Hvězdy a pruhy v designu nechybí, stejně jako základní americká trikolora. Jenže tentokrát v mnohem jemnějším, téměř „sluncem vyšisovaném“ provedení.
Namísto klasické ostré červené sáhla Rapha po krémově oranžové, sytou modř nahradila pudrovým odstínem doplněným tmavší modrou a bílá získala teplejší, smetanový tón. Výsledkem je dres, který působí lehce a moderně a podle mnohých i velmi „kalifornsky“.
Rapha vysvětluje, že se inspirovala olympijskými hrami v Los Angeles 1984, které patří k nejvýraznějším momentům historie americké cyklistiky. Tehdy USA získaly devět medailí a jejich reprezentanti vyhráli silniční závod mužů i žen. Nový vzhled ale nemá být jen retro vzpomínkou, spíš moderním návratem k atmosféře optimismu a pocitu, že americká cyklistika může být znovu na vzestupu.
Svou roli hraje i praktičnost. Podle Raphy si sami reprezentanti přáli světlejší dres, který bude lépe fungovat v horkých podmínkách, a tomu odpovídá celá barevná paleta. Zároveň jde i o symbolický krok značky, která se pro rok 2026 odklání od spoluprací se stájemi WorldTour a víc se soustředí na olympijské ambice a americký trh.
Reakce fanoušků však nejsou jednotné. Část z nich upozorňuje, že na první pohled nemusí být jasné, že jde o americké barvy. „Každý, kdo má oči, vidí, že je to oranžová a ne červená,“ rýpl si jeden z komentujících na Instagramu. Další připomněl, že kombinace oranžové, bílé a modré může evokovat spíš Nizozemsko než USA.
Ve výsledku ovšem převažují pozitivní ohlasy. Fanoušci moderní pojetí chválí a oceňují, že Rapha dokázala udělat výraznou změnu, aniž by se úplně vzdala tradičních symbolů. Nový dres už má navíc za sebou i ostrou premiéru, američtí závodníci ho oblékli v nedělním závodě cyklokrosového světového poháru ve španělském Benidormu.