Američtí cyklisté mění dresy i jejich výrobce. Fanoušci řeší nezvyklé barvy

  15:55
Britská značka Rapha představila dresy pro americkou cyklistickou reprezentaci. Jde o první výstup nové spolupráce a okamžitě je jasné, že se výrobce vydal úplně jiným směrem, než na jaký byli fanoušci dosud zvyklí. Přesto v něm nechal jasné odkazy na národní symboly.
Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...

Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou reprezentaci a už na první pohled je jasné, že tentokrát zvolila úplně jiný směr, než na jaký byli fanoušci dosud zvyklí. | foto: Instagram @usacycling

Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...
Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...
Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...
Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...
Hvězdy a pruhy v designu nechybí, stejně jako základní americká trikolora. Jenže tentokrát v mnohem jemnějším, téměř „sluncem vyšisovaném“ provedení.

Namísto klasické ostré červené sáhla Rapha po krémově oranžové, sytou modř nahradila pudrovým odstínem doplněným tmavší modrou a bílá získala teplejší, smetanový tón. Výsledkem je dres, který působí lehce a moderně a podle mnohých i velmi „kalifornsky“.

Rapha vysvětluje, že se inspirovala olympijskými hrami v Los Angeles 1984, které patří k nejvýraznějším momentům historie americké cyklistiky. Tehdy USA získaly devět medailí a jejich reprezentanti vyhráli silniční závod mužů i žen. Nový vzhled ale nemá být jen retro vzpomínkou, spíš moderním návratem k atmosféře optimismu a pocitu, že americká cyklistika může být znovu na vzestupu.

Svou roli hraje i praktičnost. Podle Raphy si sami reprezentanti přáli světlejší dres, který bude lépe fungovat v horkých podmínkách, a tomu odpovídá celá barevná paleta. Zároveň jde i o symbolický krok značky, která se pro rok 2026 odklání od spoluprací se stájemi WorldTour a víc se soustředí na olympijské ambice a americký trh.

Reakce fanoušků však nejsou jednotné. Část z nich upozorňuje, že na první pohled nemusí být jasné, že jde o americké barvy. „Každý, kdo má oči, vidí, že je to oranžová a ne červená,“ rýpl si jeden z komentujících na Instagramu. Další připomněl, že kombinace oranžové, bílé a modré může evokovat spíš Nizozemsko než USA.

That new @rapha gear in action today in Benidorm!

18. ledna 2026 v 20:42
Ve výsledku ovšem převažují pozitivní ohlasy. Fanoušci moderní pojetí chválí a oceňují, že Rapha dokázala udělat výraznou změnu, aniž by se úplně vzdala tradičních symbolů. Nový dres už má navíc za sebou i ostrou premiéru, američtí závodníci ho oblékli v nedělním závodě cyklokrosového světového poháru ve španělském Benidormu.

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Tituly? Pouze příprava na hlavní výzvu. Čeští šampioni musí rychle přepnout

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Hned poté, co zvládl finále a užil si obřadní předávání oštěpu pro šampiona, spěchal Jakub Menšík na letiště, aby se z Aucklandu přepravil do zhruba 2 500 kilometrů vzdáleného Melbourne. Vychutnat...

19. ledna 2026  16:30

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Zlínský útočník Stanley Kanu v souboji s Filipem Prebslem z Mladé Boleslavi

Fotbalisty Karviné na jaře posílí dva dvaadvacetiletí defenzivní hráči ze Slavie. Obránce Sahmkou Camara si prodlouží hostování z Edenu, guinejský stoper působil ve slezském týmu už v celém loňském...

19. ledna 2026  16:06

Američtí cyklisté mění dresy i jejich výrobce. Fanoušci řeší nezvyklé barvy

Britská značka Rapha představila své návrhy pro americkou cyklistickou...

Britská značka Rapha představila dresy pro americkou cyklistickou reprezentaci. Jde o první výstup nové spolupráce a okamžitě je jasné, že se výrobce vydal úplně jiným směrem, než na jaký byli...

19. ledna 2026  15:55

Copak jsme prokletí? Švédy před OH kosí zranění, hrozí i absence největších hvězd

Leo Carlsson uhání s pukem před Rudolfsem Balcersem.

Na začátku ledna oznámil nominaci a přál si: „Snad na olympijské hry odcestujeme v tomto složení, za měsíc se pořád může stát cokoliv.“ Radim Rulík věděl, o čem mluví. S výjimkou Daniela Vladaře...

19. ledna 2026  15:29

Podrážděná Barcelona: kritika sudích a přerušení vítězné šňůry. Teď ji čeká Slavia

Španělský sudí Gil Manzano v diskuzích s hráči Barcelony a Realu Sociedad.

Hned dvakrát mohli jít do vedení, ale na dva neuznané góly lépe zareagoval soupeř. A když už se fotbalisté Barcelony vrátili do hry, za minutu zase inkasovali. V San Sebastianu padli 1:2. I proto...

19. ledna 2026  15:18

Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta

Senegalští fotbalisté ve finále afrického šampionátu na protest proti...

Potyčky, dětinské chování, odchod ze hřiště na protest proti verdiktům rozhodčího, rvačky v hledišti. Finále fotbalového Afrického poháru národů mezi domácím Marokem a Senegalem (0:1) přineslo...

19. ledna 2026  14:35

Luxusní hotel i vystoupení Bon Joviho. Jak slavil kulatiny legendární golfista Woods?

Tiger Woods s trofejí pro vítěze Prezidentského poháru v Melbourne.

Legendární golfista Tiger Woods minulý týden oslavil 50. narozeniny v honosném hotelu Breakers na Palm Beach, kam dorazila zhruba třístovka hostů z řad místní smetánky, filantropů i osobností...

19. ledna 2026  14:12

Kubalík se uchází o cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Dominik Kubalík ze švýcarského Zugu je mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů. Na oficiálním webu soutěže mu mohou dát fanoušci v příštích dvou týdnech hlas, rozhodnou...

19. ledna 2026  14:02

Nosková: Piercing v nose? Bolelo to jak sviňa. Zápas jí přerušil rozbitý systém

Linda Nosková v prvním kole Australian Open.

Po loňské sezoně si aktuálně nejlepší česká tenistka Linda Nosková splnila přání. Nechala si propíchnout nos, a tak se nyní pyšní novým šperkem. „Ten nápad jsem měla v hlavě už od US Open, ale...

19. ledna 2026  13:58

Kapitánka Strýcová zná první soupeřky. Češky povede proti světové desítce

Barbora Strýcová se stane novou kapitánkou českých tenistek v BJK Cupu.

Při sledování zápasů svých svěřenkyň na Australian Open už může spřádat plány pro debut. Barbora Strýcová, nová kapitánka českých tenistek v Billie Jean King Cupu, se v pondělí dozvěděla, že v rámci...

19. ledna 2026  13:57

Deset milionů eur v luftu, Sigma ale nekončí. Sejka přilákaly ambice i síla týmu

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Sedm posil. To je bilance fotbalové Sigmy za zimní přestupové období. Nejnovější akvizicí je český útočník Václav Sejk, který přichází z nizozemského Heerenveenu. Olomoucký celek transfer oznámil v...

19. ledna 2026

Patera o Chlapíkově bitce: Jako bych se pral s manželkou. Spíš jsem se tomu smál

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

V posledních dnech ukazuje, že mnoho lepších hráčů v hokejové extralize nespatříte. Spartu táhne na ledě i mimo něj, v Karlových Varech se velkou měrou zasloužil o otočku ve skóre, která nakonec...

19. ledna 2026  12:54

