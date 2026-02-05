Už loni Ross Stevens, zakladatel skupiny Stone Ridge Holdings Group převedl Americkému olympijskému a paralympijskému výboru 100 milionů dolarů coby bonusový systém. Ten není vázán na výsledky, ale na účast sportovce na olympijských hrách.
Poprvé bude aktivován teď v Miláně a Cortině a sportovec se do něj zapojí pouhou účastí na hrách.
Jak píše Bild či Wall Street Journal, každý sportovec dostane jednorázově 200 tisíc dolarů. Háček je v tom, že nikoliv jednorázově, ale až v budoucnu.
První splátku 100 tisíc dolarů dostane sportovec nejdříve 20 let po startu na olympijských hrách, nebo po dosažení věku 45 let. Druhou polovinu částky dostane jeho rodina až po jeho smrti, je to jakási forma životního pojištění.
Pokud někdo bude startovat na více olympiádách, bonus se násobí. Podmínkou je pouze to, že bonus bude vyplácen sportovcům, kteří si ročně nevydělají víc než milion dolarů.
Christina Walsheová, prezidentka Amerického olympijského výboru, uvedla, že 57 procent amerických olympioniků vydělá méně než 50 tisíc dolarů ročně. Sportovci, kteří na olympiádě získají medaili, získávají další bonusy.
Čeští sportovci mají za zlato slíbenou odměnu 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu. Získá-li reprezentant na olympijských hrách více medailí, bude každá medaile oceněna zvlášť bez krácení. To platí i pro paralympiky. V případě skupinových sportů budou odměny propočítávány podle koeficientů.