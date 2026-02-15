Jednu z grónských vlajek drželi během zápasu Vita Kalninová a její manžel Alexander Kalninš, lotyšští hokejoví příznivci žijící v Německu. Červeno-bílý prapor přinesli jako podporu Grónsku i Dánskému království, jehož součástí ostrov je.
Reagovali tak na výroky prezidenta Trumpa z ledna letošního roku, že by Spojené státy měly získat kontrolu nad Grónskem.
„Není v pořádku, že Trump a Amerika jsou tak agresivní a snaží se ostrov začlenit do své země,“ cituje Kalninše web AP News.
Manželé vlajku zvedli při rozbruslení týmů i po úvodním gólu Dánů. Podle Kalninše je pak ale oslovil personál arény a sdělil jim, že mají vlajku stáhnout. Prý z bezpečnostních důvodů. „Řekl, že by tam mohli být agresivní Američané,“ uvedl.
Pořadatelům nakonec manželé vyhověli. Zákaz je dokonce příliš netrápil. „Je nám to v podstatě jedno, protože kdokoli v hale – a hlavně diváci u televize – tu vlajku už viděli,“ řekl Kalninš. „Myslím, že vzkaz byl odeslán,“ dodal.
Grónsko na hrách nemá vlastní olympijský tým. Jeho sportovci, například biatlonisté Ukaleq a Sondre Slettemarkovi, startují pod Dánskem. Olympijská pravidla pro zahajovací ceremoniál navíc uvádějí, že fanoušci mohou přinést pouze „vlajky zemí a území účastnících se her“.
Dánští hokejisté podle AP News uvedli, že politiku v kabině neřeší a soustředí se především na hru. Část fanoušků na obou stranách zároveň zdůrazňovala, že sport by měl zůstat mimo politické spory. Přesto se v hledišti objevilo mezi fanoušky grónských vlajek více.
Utkání nakonec skončilo vítězstvím USA 6:3.