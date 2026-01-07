Unikly obrázky nového Lego setu k fotbalovému MS. Míč ukrývá celý stadion

David Chuchma
  17:00
Na internetu se objevil první obrázek chystaného fotbalového míče od společnosti Lego, který má rozšířit novou sportovní řadu „Editions“. Nejde o klasickou hračku určenou ke hře, ale především o výstavní model.
Fotbalový míč z dílků LEGO je navržený hlavně jako výstavní model, ne jako...

Fotbalový míč z dílků LEGO je navržený hlavně jako výstavní model, ne jako herní set. | foto: X @Buckarobanza

Fotbalový míč z dílků LEGO je navržený hlavně jako výstavní model, ne jako...
Fotbalový míč z dílků LEGO je navržený hlavně jako výstavní model, ne jako...
Fotbalový míč z dílků LEGO je navržený hlavně jako výstavní model, ne jako...
Replika trofeje FIFA World Cup v měřítku 1:1 z 2 842 dílků. Trofej je prvním...
5 fotografií

Po otevření míče se objeví detailně zpracovaný interiér stadionu, včetně hřiště a zázemí. Set se skládá z 1 498 dílků a je určen pro stavitele od 10 let. Kombinuje tak výrazný designový objekt s propracovanou vnitřní stavbou.

Místo zlata jen kostky. Lego představilo pohár pro vítěze MS v životní velikosti

Vydání novinky se podle dostupných informací očekává v březnu 2026. Cena by se měla pohybovat kolem 120 eur, tedy přibližně tří tisíc korun. Přesná evropská cenovka zatím potvrzena nebyla.

Dánská společnost už v prosinci představila první set z nové fotbalové série určené k mistrovství světa 2026. Trofej pro vítěze v životní velikosti, sestavenou ze zlatých kostek, která uvnitř skrývá malou scénu s minifigurkou. Do prodeje má zamířit v březnu, přičemž cena se bude pohybovat okolo 4 600 korun.

Vstoupit do diskuse
Témata: LEGO, obrázek
Tipsport - partner programu
K. Vary vs. TřinecHokej - 39. kolo - 7. 1. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 1.18
  • 7.60
  • 12.00
Chomutov vs. SlaviaHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Chomutov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.80
  • 2.50
Frýdek-M. vs. KolínHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Frýdek-M. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.30
  • 3.70
  • 2.60
Zlín vs. TřebíčHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Zlín vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Přerov vs. JihlavaHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Přerov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 3.21
  • 4.19
  • 1.90
Vsetín vs. Pardubice BHokej - 38. kolo - 7. 1. 2026:Vsetín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
7. 1. 17:30
  • 1.60
  • 4.41
  • 4.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

ONLINE: Duel tabulkových sousedů, Třinec proti Varům rychle navyšuje vedení

Sledujeme online
Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Hokejová extraliga ve středu pokračuje střetem dvou nejvzdálenějších týmů. A přitom tabulkových sousedů, kterým se tuto sezonu daří. Od třetího Třince, jenž měnil trenéra, se dobré výkony očekávají....

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  17:10

Hvězdný plavec vydražil svá olympijská zlata. Utržil téměř osm milionů korun

Americký plavec Ryan Lochte se zlatou olympijskou medailí z Londýna 2012.

Bývalý hvězdný americký plavec Ryan Lochte vydražil polovinu ze svých šesti zlatých olympijských medailí za 385 520 dolarů (téměř osm milionů korun). Nejvyšší částku, 183 tisíc dolarů (3,8 milionu...

7. ledna 2026  17:07

Unikly obrázky nového Lego setu k fotbalovému MS. Míč ukrývá celý stadion

Fotbalový míč z dílků LEGO je navržený hlavně jako výstavní model, ne jako...

Na internetu se objevil první obrázek chystaného fotbalového míče od společnosti Lego, který má rozšířit novou sportovní řadu „Editions“. Nejde o klasickou hračku určenou ke hře, ale především o...

7. ledna 2026

Jaký to má smysl? Po tragédii se biatlon vrací k závodům, Bakkena uctí aplausem

Sivert Bakken v cíli sprintu v Östersundu

Od naší zpravodajky v Německu Terče se při tréninku sklápějí, lyže sviští po sněhu, procházející biatlonisty lze jen těžko rozeznat, jak se každý snaží co nejtepleji zabalit a uchránit před mrazivým, ostrým větrem. V německém...

7. ledna 2026

Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

Slovenský kapitán Martin Gernát nakonec na mistrovství světa nenastoupí.

Zatím nejde o definitivní zprávu, ovšem v Rusku mluví jako o hotové věci. Slováci mají vzít na olympiádu minimálně dva hokejisty z KHL, konkrétně Martina Gernáta z Jaroslavle a Adama Lišku z...

7. ledna 2026  16:34

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...

7. ledna 2026  16:01

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  15:47

Macík se na Dakaru posunul do čela, pro dva české motocyklisty letěl vrtulník

Kamion Martina Macíka ve 4. etapě Dakaru.

Martin Macík ovládl 4. etapu Rallye Dakar a dostal se do čela soutěže kamionů, ve které útočí na třetí celkový triumf za sebou. Mezi automobily ve středu ztratil Martin Prokop přes 40 minut a klesl z...

7. ledna 2026  10:55,  aktualizováno  15:26

Šampion z Gira se loučí. Simon Yates už další velké cyklistické triumfy nepřidá

Simon Yates z Vismy slaví vítězství ve 108. ročníku Gira

Brit Simon Yates ukončil ve 33 letech cyklistickou kariéru. Loni opanoval Giro d’Italia, na kontě má i triumf z Vuelty v roce 2018. Na Tour de France byl nejlépe čtvrtý před třemi lety. O jeho...

7. ledna 2026  15:05

Trať plná eskalátorů a skoků. Arkády Pankrác opět ovládne extrémní DownMall

Adrenalinový závod Arkády Trigea DownMall 2026 přinese do obchodního centra...

Adrenalin a rychlost opět ovládnou obchodní centrum na Pankráci. V sobotu 24. ledna se zde totiž uskuteční závod Arkády Trigea DownMall 2026, v němž se utkají nejlepší jezdci na horských kolech na...

7. ledna 2026  15:04

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

21. prosince 2025  15:48,  aktualizováno  7. 1. 14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.