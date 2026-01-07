Unikly obrázky nového Lego setu k fotbalovému MS. Míč ukrývá celý stadion

Po otevření míče se objeví detailně zpracovaný interiér stadionu, včetně hřiště a zázemí. Set se skládá z 1 498 dílků a je určen pro stavitele od 10 let. Kombinuje tak výrazný designový objekt s propracovanou vnitřní stavbou.
Místo zlata jen kostky. Lego představilo pohár pro vítěze MS v životní velikosti
Vydání novinky se podle dostupných informací očekává v březnu 2026. Cena by se měla pohybovat kolem 120 eur, tedy přibližně tří tisíc korun. Přesná evropská cenovka zatím potvrzena nebyla.
Dánská společnost už v prosinci představila první set z nové fotbalové série určené k mistrovství světa 2026. Trofej pro vítěze v životní velikosti, sestavenou ze zlatých kostek, která uvnitř skrývá malou scénu s minifigurkou. Do prodeje má zamířit v březnu, přičemž cena se bude pohybovat okolo 4 600 korun.