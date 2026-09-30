Na snímcích sedí na zadním sedadle auta, tříletou dceru Adiru drží na klíně, zatímco devítiletá Olympia sedí vedle ní s hlavou položenou v jejím klíně.
„Bez filtru. Bez příkras. Jen unavená máma s plným srdcem, která drží v náručí celý svůj svět. Připravená na všechno, co přijde dál,“ napsala Williamsová k příspěvku.
Její otevřenost ocenily v komentářích i další známé matky. Ozvala se například bývalá fotbalistka Ashlyn Harrisová, která vychovává dceru a syna, nebo tenistka Caroline Wozniacká, jež má s manželem tři děti.
Obě dcery má někdejší světová tenisová jednička s manželem Alexisem Ohanianem. Zatímco řada celebrit své potomky před zraky veřejnosti spíše chrání, Williamsová rodinné momenty se svými fanoušky sdílí poměrně často.
Například začátkem září zveřejnila fotografie Olympie a Adiry při nákupech v obchodě Nike. Dívky tam narazily na obří černobílé snímky své slavné matky zachycené při tenise a před fotografiemi společně zapózovaly.
O mateřství Williamsová otevřeně mluvila také letos v květnu během speciálního živého natáčení podcastu Michelle Obamové. Bývalé americké první dámě tehdy popsala, jak se snaží skloubit pracovní povinnosti s péčí o své dvě dcery.
„Opravdu se snažím být s dětmi co nejvíce. Někdy je to těžké, zvlášť při životě, jaký vedeme,“ přiznala.
Držitelka 23 singlových grandslamových titulů podle svých slov přizpůsobuje dětem prakticky celý svůj program. „Nikdy nejsem pryč déle než 24 hodin. Nikdy. Od Olympie jsem na celý den odjela poprvé, až když jí bylo šest. Možná to bylo trochu extrémní, ale taková prostě jsem,“ uvedla.