Šestadvacetiletý reprezentant se o víkendu zúčastnil exhibiční volejbalové akce v japonském Kóbe, kde během poločasové soutěže v podání poslal míč mimo kurt.
Ten nešťastně trefil postranní rozhodčí do zad. Nishida zareagoval okamžitě: s výrazem zděšení se vrhl k zemi a po břiše „doplaval“ až k rozhodčí, ruce podél těla, hlavu skloněnou k zemi.
Publikum i spoluhráči propukli v smích a potlesk. Rozhodčí vyvázla bez zranění a když se vzpamatovala, sledovala neobvyklou omluvu s úsměvem. Tím ale celé divadlo neskončilo.
Nishida se následně postavil na kolena, hluboce se uklonil a omluvné gesto několikrát zopakoval. V jednu chvíli sepjal i dlaně, jako by prosil o odpuštění. Rozhodčí jeho omluvu nakonec přijala a s lehkou dávkou rozpaků se uklonila zpět.
Video z celé situace se rychle rozšířilo po sociálních sítích a nasbíralo miliony zhlédnutí. Fanoušci mluvili o „uměleckém díle“, někteří přirovnali Nishidův skluz k lidské verzi curlingu.
Televizní komentátoři vtipkovali, zda si kapitán klubu Osaka Bluteon neodřel čelo, jiní jeho vzhled po skluzu přirovnali k „čerstvě vytaženému tuňákovi“.
Zatímco internet řešil omluvu, na hřišti Nishida potvrdil svou kvalitu. Svému týmu pomohl k hladké výhře 3:0 a podle streamovací služby AbemaTV si z turnaje odnesl také cenu pro nejužitečnějšího hráče.
V Japonsku má omluva silnou kulturní váhu a v krajních případech se používá i rituál zvaný dogeza – hluboká poklona s čelem na zemi. Veřejně se objevuje jen výjimečně, většinou v souvislosti s velkými skandály. Nishidovo gesto tak bylo sice nadsazené, ale dokonale zapadlo do místní tradice. A zároveň ukázalo, že i omluva může být sportovní show.