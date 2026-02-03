Omluva, co se nevidí. Volejbalista trefil rozhodčí, jeho reakce pobavila internet

David Chuchma
  14:45
Omluva, jakou svět sportu jen tak nevidí. Japonský volejbalista Yuji Nishida pobavil fanoušky neobvyklým gestem, když se po nepovedeném podání, které trefilo rozhodčí, se ženě rozhodl omluvit skutečně stylově – po hlavě a v dlouhém skluzu po palubovce.

Šestadvacetiletý reprezentant se o víkendu zúčastnil exhibiční volejbalové akce v japonském Kóbe, kde během poločasové soutěže v podání poslal míč mimo kurt.

Ten nešťastně trefil postranní rozhodčí do zad. Nishida zareagoval okamžitě: s výrazem zděšení se vrhl k zemi a po břiše „doplaval“ až k rozhodčí, ruce podél těla, hlavu skloněnou k zemi.

Rychlobruslařská partnerka Jakea Paula na olympiádu dorazila stylově tryskáčem

Publikum i spoluhráči propukli v smích a potlesk. Rozhodčí vyvázla bez zranění a když se vzpamatovala, sledovala neobvyklou omluvu s úsměvem. Tím ale celé divadlo neskončilo.

Nishida se následně postavil na kolena, hluboce se uklonil a omluvné gesto několikrát zopakoval. V jednu chvíli sepjal i dlaně, jako by prosil o odpuštění. Rozhodčí jeho omluvu nakonec přijala a s lehkou dávkou rozpaků se uklonila zpět.

Koloušek opustil ambiciózní Liberec, kývl ohroženému Ústí: Tým za mnou nešel

Video z celé situace se rychle rozšířilo po sociálních sítích a nasbíralo miliony zhlédnutí. Fanoušci mluvili o „uměleckém díle“, někteří přirovnali Nishidův skluz k lidské verzi curlingu.

Televizní komentátoři vtipkovali, zda si kapitán klubu Osaka Bluteon neodřel čelo, jiní jeho vzhled po skluzu přirovnali k „čerstvě vytaženému tuňákovi“.

Zatímco internet řešil omluvu, na hřišti Nishida potvrdil svou kvalitu. Svému týmu pomohl k hladké výhře 3:0 a podle streamovací služby AbemaTV si z turnaje odnesl také cenu pro nejužitečnějšího hráče.

Je to moje manaželka. A váží si jí i ty starý vostrý mazáci. Daniel Hůlka o ženě i dceři

V Japonsku má omluva silnou kulturní váhu a v krajních případech se používá i rituál zvaný dogeza – hluboká poklona s čelem na zemi. Veřejně se objevuje jen výjimečně, většinou v souvislosti s velkými skandály. Nishidovo gesto tak bylo sice nadsazené, ale dokonale zapadlo do místní tradice. A zároveň ukázalo, že i omluva může být sportovní show.

Pobavila vás volejbalistova omluva?

celkem hlasů: 64
