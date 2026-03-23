Duplantis už se těší, pro atletické hvězdy složí hymnu. Kdo jiný, prohlásil šéf Coe

Šampionát se uskuteční v Budapešti 11. až 13. září a každý z vítězů obdrží prémii 150 000 dolarů (3,2 milionu korun).
„Nechci být jen ambasadorem, protože mě tahle událost hrozně nadchla. Spojuje mé vášně a těším se, až světu představím hymnu, která ten šampionát sesumíruje,“ uvedl mistr světa a olympijský vítěz, jenž nedávno popatnácté překonal světový rekord, který má nyní hodnotu 631 cm.
Jako zpěvák se Duplantis představil už před rokem, kdy vydal debutovou skladbu Bop, která se dostala do švédských hitparád. Ve skládání hudby pokračuje a v únoru zazpíval v televizi novou píseň Feelin’ Myself.
Podívejte se, jak zpívá Armand Duplantis:
„Kdo jiný by mohl hymnu pro tenhle zbrusu nový šampionát vytvořit lépe než Mondo Duplantis, hvězda, která již prokázala své atletické i hudební nadání. Náš kreativní tým se na spolupráci s ním velice těší,“ řekl Sebastian Coe, šéf Světové atletiky.
Nové mistrovství světa se má konat každé dva roky, celková dotace bude činit deset milionů dolarů. V každé disciplíně se představí osm až 16 elitních atletů.
