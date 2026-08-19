Záběry vznikly 16. srpna před utkáním K League 1 mezi Ulsan HD a Gangwon FC. Hráči domácího týmu nastoupili na trávník s svými dětmi, jenže stadion v tu chvíli zasáhl prudký déšť.
Jung Seung-hyun na nic nečekal. Tříletou dceru a pětiletého syna přitáhl k sobě a schoval je pod vlastní dres, aby co nejméně zmokli. Krátké video se následně začalo šířit po internetu. „To je tak krásné,“ rozplývali se fanoušci nad jeho pohotovým gestem.
Pozornost ale strhl i vedle stojící Lee Dong-gyeong. Jeho dcera se před deštěm rozhodla jednoduše utéct, fotbalista ji však s úsměvem chytil a přidržel koleny. „Rozdílný přístup k rodičovství,“ glosoval scénu s nadsázkou jeden z komentujících.
Ani Leeho způsob řešení situace však fanoušci nekritizovali. Naopak i jeho označovali za skvělého otce. Do debaty se zapojila také jeho manželka, korejská herečka Park Ye-rin. „Přinesli jsme dceři deštník, ale odmítla si ho vzít. Tak jsme jí nakonec dali alespoň čepici,“ vysvětlila na Instagramu a poděkovala za pobavené reakce.
Samotný zápas už ale pro Ulsan tak úsměvný nebyl. Domácí tým podlehl Gangwonu 2:3.
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