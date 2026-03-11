Muraškovskyj získal stříbrnou medaili v individuálním závodě zrakově postižených biatlonistů. Časem 33:41,1 skončil o deset sekund před dalším Ukrajincem Dmytrem Suiarkem, který obsadil třetí místo, a dvě minuty za vítězným Dang Chesongem z Číny.
Pětadvacetiletý sportovec uvedl, že s pomocí ChatGPT trénoval na paralympiádu posledních šest měsíců. Využil ho také při lednovém Světovém poháru v parabiatlonu, kde vybojoval zlatou medaili.
„Nešlo jen o taktiku,“ citoval Muraškovského web The Guardian. „Byla to polovina mého tréninkového plánu, motivace. Tvořilo to obrovskou část celé mé přípravy. Používal jsem ho jako psychologa, trenéra a někdy i jako lékaře.“
Podle něj jsou chatboty revoluční technologií, která může v budoucnu v některých oblastech trenéry částečně nahradit. V příštích pěti až deseti letech to však podle něj ještě nelze očekávat.
The Guardian připomíná, že umělá inteligence se využívá také ve válce na Ukrajině, kde slouží k vyhledávání cílů a analýze satelitních snímků. Podle paralympionika lze využít pokrok k dobrým i špatným věcem.
„Umělou inteligenci bohužel vidíte ve vojenské oblasti i v dalších špatných sférách. Je to ale jako s chemií nebo biologií, někdo AI může použít k dobrým věcem, někdo ke špatným. Já ji používám ke studiu, na jazyky, pro některé své projekty i ve sportu,“ konstatoval.
Muraškovskyj soutěží v biatlonu zrakově postižených v kategorii NS3, která zahrnuje sportovce s nejmenším stupněm zrakového postižení. V závodě ho doprovázel vodicí lyžař Vitalij Truš, přestože je doprovod u závodníků v kategoriích NS3 a NS2 nepovinný.
Ve střelecké části závodu sportovci používají elektronické pušky a orientují se podle akustických signálů, které jim napovídají, jak blízko jsou středu terče.