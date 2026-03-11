Ukrajinský paralympionik trénoval s pomocí umělé inteligence. Získal stříbro

Autor:
  13:05
Ukrajinský lyžař Maksym Muraškovskyj uvedl, že při přípravě na zimní paralympijské hry využíval umělou inteligenci. ChatGPT mu podle jeho slov pomáhal jako psycholog, trenér i lékař.
Para biatlonista Maksym Muraškovskyj věnoval přípravě s pomocí AI půl roku.

Para biatlonista Maksym Muraškovskyj věnoval přípravě s pomocí AI půl roku. | foto: Profimedia.cz

Para biatlonista Maksym Muraškovskyj věnoval přípravě s pomocí AI půl roku.
Para biatlonista Maksym Muraškovskyj věnoval přípravě s pomocí AI půl roku.
Součástí para biatlonu je spolupráce parasportovce a vodiče. Na snímku je vítěz...
Součástí para biatlonu je spolupráce parasportovce a vodiče. Na snímku je vítěz...
5 fotografií

Muraškovskyj získal stříbrnou medaili v individuálním závodě zrakově postižených biatlonistů. Časem 33:41,1 skončil o deset sekund před dalším Ukrajincem Dmytrem Suiarkem, který obsadil třetí místo, a dvě minuty za vítězným Dang Chesongem z Číny.

Pětadvacetiletý sportovec uvedl, že s pomocí ChatGPT trénoval na paralympiádu posledních šest měsíců. Využil ho také při lednovém Světovém poháru v parabiatlonu, kde vybojoval zlatou medaili.

nypostsports

Ukrainian paralympic skier Maksym Murashkovskyi said he used ChatGPT as a psychologist, coach and doctor to prepare him for the 2026 Winter Paralympic Games, which began March 4. Link in bio. : Getty

10. března 2026 v 23:30, příspěvek archivován: 11. března 2026 v 9:45
oblíbit odpovědět uložit

„Nešlo jen o taktiku,“ citoval Muraškovského web The Guardian. „Byla to polovina mého tréninkového plánu, motivace. Tvořilo to obrovskou část celé mé přípravy. Používal jsem ho jako psychologa, trenéra a někdy i jako lékaře.“

Podle něj jsou chatboty revoluční technologií, která může v budoucnu v některých oblastech trenéry částečně nahradit. V příštích pěti až deseti letech to však podle něj ještě nelze očekávat.

Byl tu se mnou. Paralyžař věnoval medaili tragicky zesnulému bratrovi

The Guardian připomíná, že umělá inteligence se využívá také ve válce na Ukrajině, kde slouží k vyhledávání cílů a analýze satelitních snímků. Podle paralympionika lze využít pokrok k dobrým i špatným věcem.

„Umělou inteligenci bohužel vidíte ve vojenské oblasti i v dalších špatných sférách. Je to ale jako s chemií nebo biologií, někdo AI může použít k dobrým věcem, někdo ke špatným. Já ji používám ke studiu, na jazyky, pro některé své projekty i ve sportu,“ konstatoval.

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Muraškovskyj soutěží v biatlonu zrakově postižených v kategorii NS3, která zahrnuje sportovce s nejmenším stupněm zrakového postižení. V závodě ho doprovázel vodicí lyžař Vitalij Truš, přestože je doprovod u závodníků v kategoriích NS3 a NS2 nepovinný.

Ve střelecké části závodu sportovci používají elektronické pušky a orientují se podle akustických signálů, které jim napovídají, jak blízko jsou středu terče.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 11. 3. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:00
  • 1.59
  • -
  • 2.23
Nymburk vs. TerstBasketbal - 5. kolo osmifinálové skupiny L - 11. 3. 2026:Nymburk vs. Terst //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:30
  • 1.46
  • 16.30
  • 3.03
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:45
  • 6.59
  • 4.53
  • 1.51
Muchová vs. ŚwiatekováTenis - - 11. 3. 2026:Muchová vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
11. 3. 19:00
  • 2.51
  • -
  • 1.55
Garín vs. SvrčinaTenis - - 11. 3. 2026:Garín vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
11. 3. 20:00
  • 2.27
  • -
  • 1.56
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.39
  • 3.64
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Ukrajinský paralympionik trénoval s pomocí umělé inteligence. Získal stříbro

Para biatlonista Maksym Muraškovskyj věnoval přípravě s pomocí AI půl roku.

Ukrajinský lyžař Maksym Muraškovskyj uvedl, že při přípravě na zimní paralympijské hry využíval umělou inteligenci. ChatGPT mu podle jeho slov pomáhal jako psycholog, trenér i lékař.

11. března 2026  13:05

Válka na Blízkém východě ohrožuje F1. Dva závody se dost možná vůbec nepojedou

Max Verstappen (vlevo) a Oscar Piastri bok po boku krátce po startu Velké ceny...

Komplikovaná situace na Blízkém východě ovlivňuje i sportovní svět. Výjimkou není ani formule 1. V dubnu totiž stojí v kalendáři dvě Velké ceny v tomto regionu a aktuálně se řeší, co s nimi....

11. března 2026

Jak se zrodilo magických 83 bodů: rekord v trestných hodech a překonání legendy

Basketbalisté Miami slaví výkon Bama Adebaya (vpravo), který dal v zápase proti...

Zdánlivě všední duel šestého týmu Východní konference NBA se čtrnáctým se změnil v úchvatnou one man show, která se okamžitě zařadila mezi nejpamátnější zápasy basketbalové historie. Bam Adebayo při...

11. března 2026  12:45

Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se

Štěpán Langer (na míči) ve své premiéře v dresu Zbrojovky Brno proti Příbrami.

Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník David Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...

11. března 2026  12:45

Děsivé chvíle v Rakousku. Hráč v utkání zkolaboval, oživovali ho přímo na ledě

Kanadský obránce Jordan Murray

Měl to být vcelku běžný úvodní zápas play off ICEHL mezi Klagenfurtem a Fehervárem. Diváci na tribunách ovšem místo hokejové podívané prožili chvíle hrůzy, když se v první třetině na led zničehonic...

11. března 2026  12:44

Hořava potvrdil rozchod s Boleslaví: Mám ji upřímně rád, pro klub je to dobře

Miloš Hořava hlavní trenér HC Dynamo Pardubice

Miloslav Hořava podle očekávání končí na střídačce extraligových hokejistů Mladé Boleslavi. Čtyřiašedesátiletý kouč měl smlouvu do konce sezony. Odchod nyní potvrdil v rozhovoru pro klubový web, ve...

11. března 2026  11:51,  aktualizováno  12:24

A pak že fotbal není věda. Alkmaar hledá rychlé mozky a zakazuje taktiku. Proč?

Premium
Vzrušení v kotli Alkmaaru před utkáním s Galatasaray.

Přibližně od dvanácti let u fotbalistů testují základní kognitivní schopnosti. Jakou mají paměť? Jak rychle reagují na nové podněty? Dokážou plánovat? Předvídat? Rozhodovat se pod tlakem? Pokud vám...

11. března 2026

Trump po útoku na Írán uvítá íránské hráče v USA. Fotbal zase spojuje, říká Infantino

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Když loni koncem října v Alkmaaru nastoupili fotbalisté Slovanu Bratislava, byl to tanec. „Fantastický brankář Takáč zachránil tým od katastrofy,“ psala slovenská média. Nebo. „Prohra 0:1 je...

11. března 2026  11:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olympijská vítězka mezi celebritami. Louis Vuitton posadil Liuovou do první řady

Krasobruslařka Alysa Liuová na přehlídce Louis Vuitton během pařížského Fashion...

Krasobruslařka Alysa Liuová patřila k výrazným tvářím uplynulých zimních olympijských her. Fanoušky zaujala nejen svými výkony na ledě, ale i osobitým stylem a příběhem o návratu na vrchol. Nyní se...

11. března 2026  10:38

Wilt, já a Kobe. Šílenství! Adebayo nemohl uvěřit, jeho 83 bodů ale probudilo i kritiky

Bam Adebayo poté, co nastřílel 83 bodů.

Pokud si chcete v záznamu vychutnat nejlepší dochovaný střelecký výkon v historii NBA, pustíte si bláznivých 83 bodů Bama Adebaya. Bájná stovka Wilta Chamberlaina totiž na obrázcích není... Výkon...

11. března 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.