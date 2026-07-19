U Kozičky neprojede! Ústí budí rozruch i luxusní limuzínou, stála 1,5 milionu

Petr Bílek
  8:00
Klubový autobus? Klasika, která se neokouká. Ale klubová limuzína? To už je výstřednost, která budí pozornost. Ústecký fotbal jednu takovou má. S nepřehlédnutelným hummerem brázdí republiku, v devět metrů dlouhém autě natáčí své pořady nebo v ní vozí výherce soutěží.

„Lidi na limuzínu hodně koukají, je to sranda, další doplněk pro klubový marketing,“ pronesl Přemysl Kubáň, majitel ústeckého Viagemu a milovník devadesátek, což se odráží i v pořízení luxusní atrakce.

Vozidlo koupil loni na jaře ojeté, nechal ho repasovat a polepit do výrazného designu. Jde o prodloužený Hummer H3, který klubu věnovala jeho mateřská realitní společnost. „Celá sranda vyšla v součtu na 1,5 milionu korun. Včetně přestavby, měnili jsme vnitřky.“

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Interiér má bílé pohovky, světelné efekty, televize a především bar jako dělaný na párty ve stylu rozverného majitele. Kromě něj a sličných moderátorek, které jsou symbolem Viagemu, se v něm vozili třeba i bývalí fotbalisté Ladislav Vízek či Luděk Zelenka jako hosté klubových pořadů.

Pro řidiče není med manévrovat po českých silnicích s autem, které je dvakrát delší než běžné.

„Je dlouhé snad devět metrů a kola jsou daleko od sebe, takže se s tím špatně zatáčí. Dokonce hůř než s autobusem,“ tvrdí šofér Martin Muck, který však má s netypickými stroji bohaté zkušenosti. „Jezdil jsem na dolech s různou technikou, třeba pod zemí s razícím kombajnem.“

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústecká limuzína.
Fotbalová legenda Ladislav Vízek coby host pořadu Liga, který natáčí ústecký klub ve svém limuzíně.
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, limuzína Hummer H3 fotbalového klubu Viagem Ústí nad Labem na Městském stadionu. Interiér.
Limuzína ústeckého fotbalového Viagemu.
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, limuzína Hummer H3 fotbalového klubu Viagem Ústí nad Labem na Městském stadionu. Rádia a ovladač světelných efektů.
15 fotografií

I tak se občas dost zapotí – zejména na místě, které proslavily sportovní, hlavně fotbalové mejdany. „Zatáčka v Praze u Kozičky nejde projet. Na krajích jsou sloupky, musím si couvnout,“ označil Muck nejsvízelnější místo u proslulého baru. „Ostatní řidiči mě pouští, i v Praze. Každý tuší, že si musím najíždět. A taky se mě bojí, jak jsem velký.“

Ikonický americký vůz automobilky General Motors je pořádně hladový. „Žere tak 20 litrů benzinu na sto kilometrů. Ale proč ne, je to taková hračka pro šéfa,“ usmívá se řidič. „Nesmíme jet víc jak 90 kilometrů v hodině, ale to není na rychlost, nýbrž na pohodlí. Lidi na nás zírají, mávají a troubí. A taky si nás fotí.“

O křiklavého hummera soutěžili třeba ústečtí maturanti, vítěznou třídu majestátně odvezl na ples. Limuzína nedávno parkovala i v ústeckém ghettu Předlice, kde si hráči v rámci komunitního projektu Na plácek zakopali s místními dětmi.

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Šofér má klid na sledování provozu, i když se v autě zrovna natáčí pořad. „Zvedne se přepážka a není vůbec nic vidět.“

S dlouhánem se ústecký klub občas vydává i na venkovní druholigové zápasy, nejdál byl v Opavě. „Setkávám se zatím se samými dobrými reakcemi, nikdy žádný problém nebyl,“ těší Mucka. „Ani fanoušci soupeřů mi ho nerozbili.“

Kdy bude hummer putovat po prvoligových trasách?

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Česko vs. ItálieBasketbal - - 19. 7. 2026:Česko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
19. 7. 14:00
  • 2.92
  • 14.60
  • 1.45
Španělsko vs. ArgentinaFotbal - Finále - 19. 7. 2026:Španělsko vs. Argentina //www.idnes.cz/sport
19. 7. 21:00
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  • 3.06
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Program a výsledky
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