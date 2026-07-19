U Kozičky neprojede! Ústí budí rozruch i luxusní limuzínou, stála 1,5 milionu

„Lidi na limuzínu hodně koukají, je to sranda, další doplněk pro klubový marketing,“ pronesl Přemysl Kubáň, majitel ústeckého Viagemu a milovník devadesátek, což se odráží i v pořízení luxusní atrakce.
Vozidlo koupil loni na jaře ojeté, nechal ho repasovat a polepit do výrazného designu. Jde o prodloužený Hummer H3, který klubu věnovala jeho mateřská realitní společnost. „Celá sranda vyšla v součtu na 1,5 milionu korun. Včetně přestavby, měnili jsme vnitřky.“
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Interiér má bílé pohovky, světelné efekty, televize a především bar jako dělaný na párty ve stylu rozverného majitele. Kromě něj a sličných moderátorek, které jsou symbolem Viagemu, se v něm vozili třeba i bývalí fotbalisté Ladislav Vízek či Luděk Zelenka jako hosté klubových pořadů.
Pro řidiče není med manévrovat po českých silnicích s autem, které je dvakrát delší než běžné.
„Je dlouhé snad devět metrů a kola jsou daleko od sebe, takže se s tím špatně zatáčí. Dokonce hůř než s autobusem,“ tvrdí šofér Martin Muck, který však má s netypickými stroji bohaté zkušenosti. „Jezdil jsem na dolech s různou technikou, třeba pod zemí s razícím kombajnem.“
I tak se občas dost zapotí – zejména na místě, které proslavily sportovní, hlavně fotbalové mejdany. „Zatáčka v Praze u Kozičky nejde projet. Na krajích jsou sloupky, musím si couvnout,“ označil Muck nejsvízelnější místo u proslulého baru. „Ostatní řidiči mě pouští, i v Praze. Každý tuší, že si musím najíždět. A taky se mě bojí, jak jsem velký.“
Ikonický americký vůz automobilky General Motors je pořádně hladový. „Žere tak 20 litrů benzinu na sto kilometrů. Ale proč ne, je to taková hračka pro šéfa,“ usmívá se řidič. „Nesmíme jet víc jak 90 kilometrů v hodině, ale to není na rychlost, nýbrž na pohodlí. Lidi na nás zírají, mávají a troubí. A taky si nás fotí.“
O křiklavého hummera soutěžili třeba ústečtí maturanti, vítěznou třídu majestátně odvezl na ples. Limuzína nedávno parkovala i v ústeckém ghettu Předlice, kde si hráči v rámci komunitního projektu Na plácek zakopali s místními dětmi.
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Šofér má klid na sledování provozu, i když se v autě zrovna natáčí pořad. „Zvedne se přepážka a není vůbec nic vidět.“
S dlouhánem se ústecký klub občas vydává i na venkovní druholigové zápasy, nejdál byl v Opavě. „Setkávám se zatím se samými dobrými reakcemi, nikdy žádný problém nebyl,“ těší Mucka. „Ani fanoušci soupeřů mi ho nerozbili.“
Kdy bude hummer putovat po prvoligových trasách?